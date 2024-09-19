Підвищують рівень кортизолу: 6 порожніх калорій на сніданок, які призводять до збільшення ваги

Збільшенню ваги сприяє не тільки переїдання, а й низка інших чинників, серед яких гормон стресу — кортизол. Він допомагає контролювати рівень енергії та метаболізм, але високий рівень кортизолу може спричинити надмірне накопичення жиру, особливо в ділянці талії. А підвищувати рівень кортизолу може не тільки стрес, а й неправильний вибір продуктів.

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Те, що ми їмо на сніданок, може суттєво вплинути на те, як ми почуваємося і виглядаємо. Від таких популярних "порожніх" продуктів для сніданку, як випічка, солодкі пластівці та рафіновані вуглеводи, відбуваються різкі стрибки цукру в крові, внаслідок чого організм виділяє більше кортизолу, намагаючись стабілізувати рівень глюкози в крові. Зрештою така ситуація може призвести до збільшення ваги. Про найгірші продукти для сніданку, які можуть підвищити рівень кортизолу і сприяти збільшенню ваги, пише She Finds.

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Круасани

Фото: Freepik

Круасани є улюбленою випічкою для багатьох, але високий рівень рафінованого борошна, цукру і поганих жирів, що в них міститься, може підвищити рівень кортизолу і навіть призвести до збільшення ваги. Після їхнього вживання швидко підвищується рівень цукру в крові й організм виділяє інсулін для контролю рівня цукру, що швидко зростає.

"У них багато рафінованого цукру та жирів, які можуть спричинити коливання рівня глюкози в крові. Ці коливання збільшують напругу в організмі, змушуючи наднирники виділяти більше кортизолу. Підвищений рівень кортизолу сповільнює метаболізм і збільшує потяг до солодшої та жирнішої їжі, що сприяє переїданню і збільшенню ваги", — каже дієтологиня Кетрін Герваціо.

Білий хліб із варенням

І варення, і білий хліб містять рафінований цукор і вуглеводи, які швидко підвищують рівень цукру в крові після їжі. Організм реагує вивільненням інсуліну, щоб знизити рівень цукру в крові. Але за цим раптовим підвищенням рівня цукру часто слідує різке зниження, що змушує організм виділяти кортизол у спробі збалансувати рівень енергії.

Дієтологиня додає, що "білий хліб має високий глікемічний індекс, що призводить до швидкого підвищення цукру в крові. Поєднання рафінованих вуглеводів і цукру з варення піддає організм стресу, що призводить до збільшення вироблення кортизолу. Реакція інсуліну на це цукрове навантаження призводить до накопичення жиру, а також до підвищення рівня кортизолу, що може уповільнити ріст м'язів і збільшити накопичення жиру, особливо в ділянці живота".

Млинці із сиропом

Фото: Getty Images

Ніщо так не тішить вранці, як теплі млинці з сиропом і невеликою кількістю масла. Хоча це ідеальний комфортний сніданок для більшості людей, Герваціо каже, що він не сильно відрізняється від інших продуктів з високим вмістом цукру, які містять рафіноване борошно.

"Млинці з рафінованого борошна в поєднанні з цукровим сиропом викликають значне підвищення рівня цукру в крові, за яким слідує падіння. Цей збій сигналізує організму про необхідність вивільнення кортизолу, щоб збалансувати рівень глюкози в крові", — розповідає вона.

Солодкі пластівці

Незважаючи на те, що злаки позиціонуються як здоровий варіант, багато магазинних пластівців містять не що інше, як цукор і консерванти.

"Подібно до інших рафінованих вуглеводів, солодкі пластівці викликають вивільнення інсуліну. Часті стрибки цукру в крові сприяють накопиченню жиру, особливо в ділянці живота, через роль кортизолу в спрямуванні жиру в цю ділянку", — додає Герваціо.

Якщо ви любите каші, потрібно знайти ту, яка містить мінімально оброблені інгредієнти і багато клітковини.

Пакетовані соки

Фото: Freepik

Хоча ви можете думати, що соки корисні для здоров'я завдяки вмісту фруктів, насправді вони також є популярним продуктом для сніданку, який багатий на цукор і не містить великої кількості фруктів.

"Оброблені фруктові соки містять концентровані цукри без клітковини, що міститься в цільних фруктах, що призводить до швидкого стрибка цукру. Рідкі калорії з соку швидко засвоюються, сприяючи набору ваги. Підвищений рівень кортизолу при падінні рівня цукру в крові збільшує накопичення жиру", — стверджує Герваціо.

Йогурти з наповнювачем

Подібно до пластівців і фруктових соків, ароматизовані йогурти зазвичай продаються як корисний продукт для сніданку. Хоча йогурт має безліч переваг для вашого здоров'я, багато хто з підсолоджених йогуртів, що продаються в більшості магазинів, містять занадто багато цукру і добавок.

Доктор медичних наук Майкл О. МакКінні погоджується і каже, що йогурти з добавками "часто містять багато доданого цукру, а це може спричинити значне підвищення кортизолу".

Замість цього обирайте простий грецький йогурт, який чудово підходить для вашого метаболізму і здоров'я кишечника.

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Раніше Фокус писав про те, які продукти допоможуть знизити рівень кортизолу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця