Повышают уровень кортизола: 6 пустых калорий на завтрак, которые приводят к увеличению веса

Увеличению веса способствует не только переедание, но и ряд других факторов, среди которых, гормон стресса – кортизол. Он помогает контролировать уровень энергии и метаболизм, но высокий уровень кортизола может вызвать чрезмерное накопление жира, особенно в области талии. А повышать уровень кортизола может не только стресс, но и неправильный выбор продуктов.

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То, что мы едим на завтрак, может существенно повлиять на то, как мы себя чувствуем и выглядим. От таких популярных "пустых" продуктов для завтрака, как выпечка, сладкие хлопья и рафинированные углеводы происходят резкие скачки сахара в крови, в результате организм выделяет больше кортизола в попытке стабилизировать уровень глюкозы в крови. В конечном итоге такая ситуация может привести к увеличению веса. О худших продуктах для завтрака, которые могут повысить уровень кортизола и способствовать увеличению веса, пишет She Finds.

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Круассаны

Фото: Freepik

Круассаны являются любимой выпечкой для многих, но высокий уровень рафинированной муки, сахара и плохих жиров который в них содержится, может повысить уровень кортизола и даже привести к увеличению веса. После их употребления быстро повышается уровень сахара в крови и организм выделяет инсулин для контроля быстро растущего уровня сахара.

"В них много рафинированного сахара и жиров, которые могут вызвать колебания уровня глюкозы в крови. Эти колебания увеличивают напряжение в организме, заставляя надпочечники выделять больше кортизола. Повышенный уровень кортизола замедляет метаболизм и увеличивает тягу к более сладкой и жирной пище, способствуя перееданию и увеличению веса", — говорит диетолог Кэтрин Гервацио.

Белый хлеб с вареньем

И варенье, и белый хлеб содержат рафинированный сахар и углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови после еды. Организм реагирует высвобождением инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови. Но за этим внезапным повышением уровня сахара часто следует резкое снижение, что заставляет организм выделять кортизол в попытке сбалансировать уровень энергии.

Диетолог добавляет, что "белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, что приводит к быстрому повышению сахара в крови. Сочетание рафинированных углеводов и сахара из варенья подвергает организм стрессу, что приводит к увеличению выработки кортизола. Реакция инсулина на эту сахарную нагрузку приводит к накоплению жира, а также к повышению уровня кортизола, что может замедлить рост мышц и увеличить накопление жира, особенно в области живота".

Блинчики с сиропом

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Ничто так не радует по утрам, как теплые блины с сиропом и небольшим количеством масла. Хотя это идеальный комфортный завтрак для большинства людей, Гервацио говорит, что он не сильно отличается от других продуктов с высоким содержанием сахара, которые содержат рафинированную муку.

"Блины из рафинированной муки в сочетании с сахарным сиропом вызывают значительное повышение уровня сахара в крови, за которым следует падение. Этот сбой сигнализирует организму о необходимости высвобождения кортизола, чтобы сбалансировать уровень глюкозы в крови", — рассказывает она.

Сладкие хлопья

Несмотря на то, что злаки позиционируются как здоровый вариант, многие магазинные хлопья содержат не что иное, как сахар и консерванты.

"Подобно другим рафинированным углеводам, сладкие хлопья вызывают высвобождение инсулина. Частые скачки сахара в крови способствуют накоплению жира, особенно в области живота, из-за роли кортизола в направлении жира в эту область", — добавляет Гервацио.

Если вы любите каши, нужно найти ту, которая содержит минимально обработанные ингредиенты и много клетчатки.

Пакетированные соки

Фото: Freepik

Хотя вы можете думать, что соки полезны для здоровья благодаря содержанию фруктов, на самом деле они также являются популярным продуктом для завтрака, который богат сахаром и не содержит большого количества фруктов.

"Обработанные фруктовые соки содержат концентрированные сахара без клетчатки, содержащейся в цельных фруктах, что приводит к быстрому скачку сахара. Жидкие калории из сока быстро усваиваются, способствуя набору веса. Повышенный уровень кортизола при падении уровня сахара в крови увеличивает накопление жира", — утверждает Гервацио.

Йогурты с наполнителем

Подобно хлопьям и фруктовым сокам, ароматизированные йогурты обычно продаются как полезный продукт для завтрака. Хотя йогурт имеет массу преимуществ для вашего здоровья, многие из подслащенных йогуртов, продаваемых в большинстве магазинов, содержат слишком много сахара и добавок.

Доктор медицинских наук Майкл О. МакКинни, соглашается и говорит, что йогурты с добавками "часто содержат много добавленного сахара, а это может вызвать значительное повышение кортизола".

Вместо этого выбирайте простой греческий йогурт, который отлично подходит для вашего метаболизма и здоровья кишечника.

Напомним, 5 симптомов, которые указывают на высокий уровень кортизола.

Ранее Фокус писал о том, какие продукты помогут снизить уровень кортизола.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту