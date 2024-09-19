Ломает жизнь с самого детства: ученые выяснили частую причину развития шизофрении

Шизофрения является тяжелым заболеванием, разрушающим повседневную жизнь больных. Недавно ученые выяснили, что распространенная проблема встречающаяся в детском возрасте лишь увеличивает шансы ее развития.

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Недавнее исследование ученых обнаружила критическую связь между индексом массы тела (ИМТ) в детстве и будущим риском развития шизофрении. Повышенный вес оказался опасным не только для физического здоровья, но и для психологических осложнений, которым могут быть подвержены тысячи детей, пишет HealthDay.

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В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances и проведенном Пэй Сяо и его коллегами из Пекинской детской больницы в Китае, использовались обширные данные Консорциума психиатрической геномики и исследования FinnGen. Ученые изучили причинно-следственные связи между ИМТ в детстве и во взрослом возрасте и различными психическими заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера, тревожность, большое депрессивное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и шизофрению.

Полученные результаты свидетельствуют о значительной связи между повышенным ИМТ в детстве и повышенным риском развития шизофрении в более позднем возрасте. Хотя более высокий ИМТ во взрослом возрасте коррелировал со снижением риска развития ОКР и шизофрении, именно ИМТ в детстве оказывал более выраженное и прямое влияние на вероятность развития шизофрении.

В исследовании использовался многомерный анализ менделевской рандомизации для подтверждения этой причинно-следственной связи, которая, как оказалось, не зависит от ИМТ взрослого человека и других факторов образа жизни. Впрочем учеными не было обнаружено причинно-следственной связи между детским ИМТ и другими психиатрическими показателями, такими как тревожность или большое депрессивное расстройство. Авторы подчеркнули важность вмешательства в раннем возрасте для решения проблемы детского ожирения в качестве профилактической меры против долгосрочных проблем с психическим здоровьем.

Доказательства, представленные в этом исследовании, призывают к разработке целенаправленной политики и стратегий здравоохранения для смягчения потенциальных последствий для психического здоровья, связанных с детским ожирением, считают авторы. По словам исследователей, эти данные подчеркивают критическую важность вмешательства на ранних этапах жизни для смягчения долгосрочных последствий детского ожирения для психического здоровья.

Распространенность детского ожирения в мире растет, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозировало, что еще в 2020 году уже более 39 миллионов детей в возрасте до 5 лет могли иметь избыточный вес или ожирение. Учитывая новые данные, связывающие детский индекс массы тела с шизофренией, эта статистика свидетельствует о растущей проблеме общественного здравоохранения, которая выходит за рамки физического здоровья и распространяется на сферу психического благополучия.

Эксперты в области здравоохранения давно выступают за более комплексную политику общественного здравоохранения, направленную на питание и физическую активность детей в раннем возрасте, с целью сдержать растущие показатели детского ожирения и связанные с ним риски для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали развитие шизофрении с концентрацией витамина D у матери. Исследование показало, что корни шизофрении могут быть связаны с уровнем материнского витамина D, который играет важную роль в формировании клеток, ответственных за выработку дофамина.

Также Фокус писал о том, что употребление каннабиса связано с 30% случаев шизофрении у молодых людей. Хотя многие считают случайное употребление каннабиса безвредным, недавние исследования свидетельствуют об обратном.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.