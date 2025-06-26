Люди неправильно миють голову влітку: вчені розповіли про приховану загрозу

Більшість людей у світі миють голову приблизно один або кілька разів на тиждень незалежно від сезонів. Але експерти кажуть, що такий режим миття волосся зовсім не підходить для літа.

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Заступник головного лікаря в AXA Heath Insurance доктор Паллаві Бредшоу каже, що під час сильної спеки влітку необхідно мити волосся щодня. Багатьом це може здатися зайвим, але експерт підкреслює, що це вкрай важливо для нашого стану здоров'я, пише Daily Mail.

Річ у тім, що влітку різко зростає рівень пилку, який може провокувати сильні алергічні реакції.

"Пилок може осідати та прилипати не тільки до нашого одягу, а й залишатися на нашому тілі та волоссі. Тому тим, хто страждає на сінну лихоманку, необхідно приймати душ, ретельно мити голову і міняти одяг щоразу після повернення з вулиці", — каже Бредшоу.

Більшість людей, які страждають на сінну лихоманку, знають, що до літа потрібно запастися антигістамінними препаратами і в разі загострення залишатися вдома. Але не всі знають, що найкраще мити голову щодня під час таких "пилкових бомб".

"Похід у душ знизить ризик подальшого подразнення і може мінімізувати тяжкість симптомів сінної лихоманки. Краще приймати теплий душ, а не гарячий, щоб уникнути сухості шкіри, а також використовувати гіпоалергенні шампуні та мило", — додає експерт.

Така порада послідувала за рекомендацією іншого експерта, який порадив не сушити білизну та одяг на вулиці під час сильної спеки.

"Розвішування одягу, постільної білизни або рушників на вулиці в дні з високою концентрацією пилку — це гарантія свербежу в очах і закладеності носа. Мокра білизна діє як губка, вбираючи весь пилок. Він осідає у волокнах і прилипає до тканини в міру висихання, тобто опиняється на вашому ліжку, у шафі та на вашій шкірі", — каже засновник Daily Poppins Найджел Бірман.

Він рекомендує сушити білизну в приміщенні, в ідеалі біля вікна або місці з хорошою циркуляцією повітря. Також у невеликих приміщеннях можна використовувати складні сушарки.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому нам дедалі важче переносити алергію. Алергічні реакції мучать мільйони людей щосезону, але останнім часом вони починаються набагато раніше, а їхні симптоми проявляються набагато гостріше.