Люди неправильно моют голову летом: ученые рассказали о скрытой угрозе

Большинство людей в мире моют голову примерно один или несколько раз в неделю независимо от сезонов. Но эксперты говорят, что такой режим мытья волос совсем не подходит для лета.

Related video

Заместитель главного врача в AXA Heath Insurance доктор Паллави Брэдшоу говорит, что во время сильной жары летом необходимо мыть волосы ежедневно. Многим это может показаться излишним, но эксперт подчеркивает, что это крайне важно для нашего состояния здоровья, пишет Daily Mail.

Дело в том, что летом резко возрастает уровень пыльцы, которая может провоцировать сильные аллергические реакции.

“Пыльца может оседать и прилипать не только к нашей одежде, но и оставаться на нашем теле и волосах. Поэтому страдающим сенной лихорадкой необходимо принимать душ, тщательно мыть голову и менять одежду каждый раз по возвращению с улицы”, - говорит Брэдшоу.

Большинство людей, страдающих сенной лихорадкой, знают, что к лету необходимо запастись антигистаминными препаратами и в случае обострения, оставаться дома. Но не все знают, что лучше всего мыть голову ежедневно во время таких “пыльцевых бомб”.

“Поход в душ снизит риск дальнейшего раздражения и может минимизировать тяжесть симптомов сенной лихорадки. Лучше принимать теплый душ, а не горячий, чтобы избежать сухости кожи, а также использовать гипоаллергенные шампуни и мыло”, - добавляет эксперт.

Такой совет последовал за рекомендацией другого эксперта, который посоветовал не сушить белье и одежду на улице во время сильной жары.

“Развешивание одежды, постельного белья или полотенец на улице в дни с высокой концентрацией пыльцы — это гарантия зуда в глазах и заложенности носа. Мокрое белье действует как губка, впитывая всю пыльцу. Она оседает в волокнах и прилипает к ткани по мере высыхания, то есть оказывается на вашей кровати, в шкафу и на вашей коже”, - говорит основатель Daily Poppins Найджел Бирман.

Он рекомендует сушить белье в помещении, в идеале возле окна или месте с хорошей циркуляцией воздуха. Также в небольших помещениях можно использовать складные сушилки.

Напомним, ученые рассказали, почему нам все тяжелее переносить аллергию. Аллергические реакции мучают миллионы людей каждый сезон, но в последнее время они начинаются гораздо раньше, а их симптомы проявляются гораздо острее.