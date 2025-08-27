Выпрямление волос "подвергает серьезной опасности": ученые предупреждают о рисках — что они обнаружили

Многие люди не начинают свой день без выпрямителя для волос: делают локоны или же выпрямляют их, создавая аккуратную прическу. Однако эта ежедневная несколькоминутная рутина может подвергать серьезной опасности из-за загрязнения наночастицами.

Всего десять-двадцать минут ухода за волосами с применением теплового устройства подвергают людей воздействию более 10 миллиардов наночастиц. Это удалось выяснить исследователям Университета Пердью, сообщает Daily Mail.

Эта цифра приближена к тому уровню загрязнения, который возникает во время интенсивного движения на автомагистрали, утверждают ученые.

Обычный термоинструмент, например выпрямитель или плойка, нагревает волосы примерно до температуры 150 градусов по Цельсию. Такой уровень тепла способен с легкостью испарять в воздух опасные химические вещества, которые попадают на волосы человека от обычных уходовых средств. Кондиционеры, лаки для волос, маски, бальзамы или кремы содержат соединения, которые под воздействием тепла попадают в воздух в виде загрязняющих частиц — наночастиц.

Что вызывает высвобождение наночастиц в воздух

Высвобождение наночастиц может вызвать легочные заболевания Фото: Pexels

Человек, дыша воздухом, получает от него эти наночастицы, которые могут оседать непосредственно в дыхательных путях. Оттуда наночастицы оказываются в легких человека, где представляют угрозу для здоровья, ведь могут вызвать респираторный стресс, воспаление легких, а также нарушение когнитивных функций.

Ведущий исследователь Нусрат Юнг утверждает, что это по-настоящему вызывает беспокойство, поскольку ранее подобных исследований не проводили и люди не осознавали угрозу от рутинной уходовой процедуры.

Исследователи провели эксперимент, для которого привлекли участников, которые принесли свои уходовые средства и термоустройства в лабораторию. После этого участники исследования выпрямили свои четыре пряди так, как это происходит дома во время утренней рутины.

Специальные устройства мониторили состояние воздуха и зафиксировали высвобождение больших объемов наночастиц, в том числе D5 силоксан. Исследование, опубликованное несколько лет назад в журнале Environmental Science & Technology, свидетельствует, что D5 силоксан негативно влияет на дыхательные пути, печень и нервную систему (исследование осуществлялось на лабораторных животных).

Как безопасно выпрямлять волосы

Чтобы избежать попадания опасных наночастиц в организм, ученые советуют придерживаться нескольких советов:

избегать средств, содержащих D5 силоксан (его часто добавляют в состав средств для блеска и правильной структуры волос);

если использование средств с D5 силоксаном необходимо, максимально ограничить возможности вдохнуть его, в частности меньше использовать плойку или выпрямитель;

хорошо проветривать помещение, в котором происходит уходовая рутина.

