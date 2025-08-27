Випрямлення волосся "наражає на серйозну небезпеку": вчені попереджають про ризики — що вони виявили

Чимало людей не починають свій день без вирівнювача для волосся: роблять локони або ж випрямляють його, створюючи акуратну зачіску. Однак ця щоденна кількахвилинна рутина може наражати на серйозну небезпеку через забруднення наночастинками.

Related video

Лише десять-двадцять хвилин догляду за волоссям із застосуванням теплового пристрою піддають людей впливу понад 10 мільярдів наночастинок. Це вдалося з'ясувати дослідникам Університету Пердью, повідомляє Daily Mail.

Ця цифра наближена до того рівня забруднення, що виникає під час інтенсивного руху на автомагістралі, стверджують науковці.

Звичайний термоінструмент, як-от вирівнювач або плойка, нагріває волосся приблизно до температури 150 градусів за Цельсієм. Такий рівень тепла здатний із легкістю випаровувати у повітря небезпечні хімічні речовини, які потрапляють на волосся людини від звичайних доглядових засобів. Кондиціонери, лаки для волосся, маски, бальзами чи креми містять сполуки, які під впливом тепла потрапляють у повітря у вигляді забруднювальних частинок — наночастинок.

Що спричиняє вивільнення наночастинок у повітря

Вивільнення наночастинок може спричинити легеневі захворювання Фото: Pexels

Людина, дихаючи повітрям, отримує від нього ці наночастинки, які можуть осідати безпосередньо у дихальних шляхах. Звідти наночастинки опиняються у легенях людини, де становлять загрозу для здоров'я, адже можуть викликати респіраторний стрес, запалення легень, а також порушення когнітивних функцій.

Провідний дослідник Нусрат Юнг стверджує, що це по-справжньому викликає занепокоєння, оскільки раніше подібних досліджень не здійснювали й люди не усвідомлювали загрозу від рутинної доглядової процедури.

Дослідники провели експеримент, для якого залучили учасників, які принесли свої доглядові засоби та термопристрої у лабораторію. Після цього учасники дослідження випрямили свої чотири пасма так, як це відбувається вдома під час ранкової рутини.

Спеціальні пристрої моніторили стан повітря і зафіксували вивільнення великих обсягів наночастинок, зокрема D5 силоксан. Дослідження, опубліковане кілька років тому у журналі Environmental Science & Technology, свідчить, що D5 силоксан негативно впливає на дихальні шляхи, печінку і нервову систему (дослідження здійснювалося на лабораторних тваринах).

Як безпечно випрямляти волосся

Щоб уникнути потрапляння небезпечних наночастинок до організму, науковці радять дотримуватися кількох порад:

уникати засобів, що містять D5 силоксан (його часто додають у склад засобів для блиску та правильної структури волосся);

якщо використання засобів із D5 силоксаном необхідне, максимально обмежити можливості вдихнути його, зокрема менше використовувати плойку чи вирівнювач;

добре провітрювати приміщення, у якому відбувається доглядова рутина.

Нагадаємо, 17 серпня видання The Sun повідомляло, що люди можуть втратити волосся через еволюцію у майбутньому.

Також 26 червня медіа Daily Mail інформувало, що люди неправильно миють голову влітку, що може мати приховані загрози.