Еволюція забере зайве: учені розповіли, який вигляд матимуть люди в майбутньому

Вчені прогнозують, що у майбутньому люди можуть втратити не лише волосся на тілі, а й кілька інших органів. Причина — зміни в харчуванні, технологіях та способі життя, які поступово роблять деякі частини нашого організму непотрібними.

Науковці попереджають, що еволюція може призвести до того, що певні частини тіла людини зникнуть, оскільки вони більше не виконують життєво важливих функцій. Дослідження свідчать, що сучасний комфорт, зменшення фізичної активності та медичні досягнення можуть поступово змінити нашу анатомію, пише The Sun.

Що можуть втратити люди через еволюцію

Серед органів і рис, які можуть стати зайвими:

Волосся на тілі. Колись воно захищало та зігрівало людину, але нині потреба у ньому зникає завдяки одягу й технологічним умовам. Вчені вважають, що з часом волосся стане ще тоншим і рідкіснішим або зникне взагалі.

Зуби мудрості. Ці моляри допомагали предкам пережовувати тверду їжу. Проте через м’якшу їжу та зменшення щелепи третій комплект зубів часто лише створює проблеми — від болю до інфекцій. Майбутні покоління можуть узагалі не мати зубів мудрості.

Куприк. Рудимент від хвоста предків нині майже не використовується, окрім підтримки деяких м’язів таза. Науковці припускають, що у процесі еволюції він може зменшитися або зникнути.

Апендикс. У давнину він допомагав перетравлювати рослинну клітковину, проте зараз вважається практично непотрібним. Хоча його іноді пов’язують з імунною системою, у майбутньому орган може повністю зникнути.

Вушні м’язи. Вони дозволяли рухати вуха й вловлювати звуки, як це роблять коти чи собаки. Сьогодні ця здатність зустрічається рідко й не має практичного значення. З часом м’язи можуть повністю атрофуватися.

Таким чином, еволюція поступово "прибирає" ті частини тіла, які колись були життєво необхідними, але в сучасному світі стали непотрібними.

