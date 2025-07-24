Стародавні сліди дивних експериментів: коли еволюція почала вперше "тестувати" химерні форми

Нова приголомшлива знахідка скам'янілостей із Гранд-Каньйону заповнює прогалини в наших знаннях про часи, коли життя на Землі зароджувалося, а еволюція почала експериментувати з новими химерними формами.

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Близько 500 мільйонів років тому життя на нашій планеті по-справжньому зародилося в ході події, відомої як Кембрійський вибух. Палеонтологічний літопис того часу демонструє сплеск появи чудернацьких, складних істот за відносно короткий відрізок часу. Це також заклало основу для більшості основних груп тварин, що існують сьогодні, пише Science Alert.

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Примхи еволюції Кембрійського періоду

На жаль для науки, скам'янілості пізнього кембрійського періоду зустрічаються рідше, а тому вчені просто не мають чіткої картини другого "експериментального альбому" еволюції. Однак нещодавно вчені виявили надзвичайно добре збережені скам'янілості, здатні заповнити ці прогалини.

Вік вивчених скам'янілостей становить близько 505 років — на 3 мільйони років молодший за сланці Берджес — шар, у якому виявлено скам'янілості, що залишилися після Кембрійського вибуху.

Загалом команда і Кембридзького університету виявила понад 1500 невеликих вуглецевих скам'янілостей у зразках і формації Гранд-Каньйону, яка в минулому була мілководним морським середовищем. Дослідники зазначають, що більшість виявлених скам'янілостей належать приапулідам, а також кільком сотням ракоподібних і кільком молюскам.

Збільшені зображення ниток і зубців черв'яка Kraytdraco spectatus Фото: Science Advances

Різноманітність форм Кембрійського періоду

Хоча в той час екологічні ресурси були в достатку, конкуренція також посилювалася, що заохочувало види, які займали нові ніші. Аналіз цих скам'янілостей виявив безліч пристосувань для цього.

Наприклад, учені виявили у виду черв'яків Kraytdraco spectatus зуби, вкриті складними нитками, форма і довжина яких різнилася залежно від розташування на тілі. Передбачається, що побічні зуби використовувалися для зішкрібання і розгрібання поверхні, підіймання частинок їжі з подальшою фільтрацією за допомогою ниток.

Водночас скам'янілості ракоподібних вказують на ознаки зваженого харчування: крихітні волосинки проштовхували харчові частинки до рота, де вони подрібнювалися за допомогою структур, що нагадують кутні зуби.

У молюсків учені виявили ряди лопатоподібних зубів, які, як вважається, рухалися вперед-назад для зішкрябування водоростей і мікробів із поверхонь.

Кембрійський вибух привертає велику увагу, оскільки він так добре представлений у палеонтологічному літописі, але це був тільки початок. Нові скам'янілості, вивчені вченими, надають можливість зазирнути в часи, що настали після, коли складне життя комфортно існувало, а еволюція експериментувала з химерними формами.

Корінні зуби та інші структури ракоподібних Фото: Science Advances

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили сліди першого масового вимирання, про яке не знали.