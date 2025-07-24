Древние следы странных экспериментов: когда эволюция начала впервые "тестировать" причудливые формы

Новая потрясающая находка окаменелостей из Гранд-Каньона заполняет пробелы в наших знаниях о временах, когда жизнь на Земле зарождалась, а эволюция начала экспериментировать с новыми причудливыми формами.

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Около 500 миллионов лет назад жизнь на нашей планете по-настоящему зародилась в ходе события, известного как Кембрийский взрыв. Палеонтологическая летопись того времени демонстрирует всплеск появления причудливых, сложных существ за относительно короткий отрезок времени. Это также заложило основу для большинства основных групп животных, существующих сегодня, пишет Science Alert.

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Причуды эволюции Кембрийского периода

К сожалению для науки, окаменелости позднего кембрийского периода встречаются реже, а потому у ученых попросту нет четкой картины второго "экспериментального альбома" эволюции. Однако недавно ученые обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся окаменелости, способные восполнить эти пробелы.

Возраст изученных окаменелостей составляет около 505 лет — на 3 миллиона лет моложе сланцев Берджес — слоя, в котором обнаружены окаменелости, оставшиеся после Кембрийского взрыва.

В общей сложности команда и Кембриджского университета обнаружила более 1500 небольших углеродистых окаменелостей в образцах и формации Гранд-Каньона, которая в прошлом была мелководной морской средой. Исследователи отмечают, что большинство обнаруженных окаменелостей принадлежат приапулидам, а также нескольким сотням ракообразных и нескольким моллюскам.

Увеличенные изображения нитей и зубцов червя Kraytdraco spectatus Фото: Science Advances

Разнообразие форм Кембрийского периода

Хотя в то время экологические ресурсы были в изобилии, конкуренция также усиливалась, что поощряло виды, занимавшие новые ниши. Анализ этих окаменелостей выявил множество приспособлений для этого.

Например, ученые обнаружили у вида червей Kraytdraco spectatus зубы, покрытые сложными нитями, форма и длина которых различалась в зависимости от расположения на теле. Предполагается, что побочные зубы использовались для соскабливания и разгребания поверхности, поднимания частиц пищи с последующей фильтрацией с помощью нитей.

В то же время окаменелости ракообразных указывают на признаки взвешенного питания: крошечные волоски проталкивали пищевые частицы ко рту, где они измельчались при помощи структур, напоминающих коренные зубы.

У моллюсков ученые обнаружили ряды лопатообразных зубов, которые, как считается, двигались вперед-назад для соскребания водорослей и микробов с поверхностей.

Кембрийский взрыв привлекает большое внимание, поскольку он так хорошо представлен в палеонтологической летописи, но это было только начало. Новые окаменелости, изученные учеными, предоставляют возможность заглянуть во времена, наступившие после, когда сложная жизнь комфортно существовала, а эволюция экспериментировала с причудливыми формами.

Коренные зубы и другие структуры ракообразных Фото: Science Advances

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили следы первого массового вымирания, о котором не знали.