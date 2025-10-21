Дерматологи розповіли про 8 ознак того, що ви недостатньо часто миєте волосся

Багато хто зізнається: миття голови — справа не з найприємніших. Але експерти попереджають: занадто довгі паузи між миттям можуть призвести до неприємних наслідків.

Дерматологи та трихологи назвали вісім ознак, що ви миєте волосся занадто рідко, пише Real Simple.

1. Волосся виглядає жирним

Шкіра голови постійно виробляє себум — природний жир. Якщо не змивати його регулярно, він накопичується, надаючи волоссю сальний вигляд і навіть неприємний запах, пояснює дерматолог Гедлі Кінг із Нью-Йорка.

2. Свербіж і подразнення шкіри голови

Коли себум змішується з пилом і брудом, це створює ідеальні умови для розмноження бактерій і грибків. У результаті з’являється свербіж, почервоніння та запалення, каже експертка Джоді ЛеДжерфо.

3. Лупа або лущення

Якщо шкіру голови рідко очищати, на ній починають активно розмножуватись дріжджові грибки, що спричиняють себорейний дерматит, відомий як лупа. Якщо вона не зникає після звичайного шампуню, варто спробувати лікувальний.

4. Стан волосся погіршується

Трихолог Софія Еммануель зазначає, що при схильності до лупи або подразнень рідке миття тільки погіршує проблему — лікувати її стає складніше.

5. Накопичення засобів для укладки

Селебріті-стилістка ТерраРоуз Пунчереллі наголошує: залишки шампунів, кондиціонерів, кремів, гелів чи олій, які не змиваються до кінця, створюють липкий шар на волоссі. Це робить його тьмяним і важким.

6. Волосся починає випадати

Згідно з дослідженням 2021 року, рідше миття волосся може бути пов’язане з його випадінням. Накопичення жиру, пилу та засобів сприяє запаленню шкіри голови, що може ослабити волосяні фолікули.

7. Волосся втратило об’єм

Силікони та інші компоненти в стайлінгових засобах обтяжують пасма. Якщо їх не змивати регулярно, волосся виглядає "прилизаним" і позбавленим життя.

8. Ви просто почуваєтесь неохайно

Наостанок дерматолог Кінг нагадує: чисте волосся — це не лише про гігієну, а й про впевненість у собі. Люди з чистим, доглянутим волоссям відчувають себе краще і виглядають більш привабливо в очах інших.

