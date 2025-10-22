Як омолодити обличчя: стрижки, які допоможуть приховати зморшки

Зморшки — природна частина життя, і в цьому немає нічого поганого. Але якщо ви ще не готові повністю прийняти ознаки віку, змінити ситуацію допоможе стрижка. Експерти кажуть, що правильно підібрана форма волосся здатна візуально омолодити обличчя та відволікти увагу від ліній і складок.

Стилісти радять звернути увагу на шаруваті стрижки — вони додають об’єму й м’якості, створюють рух і допомагають "розмити" акценти. Наприклад, якщо вас турбують зморшки на шиї, пряме зрізане каре лише підкреслить їх, тоді як багатошарова стрижка зробить образ легшим і свіжішим, пише Glam.

Багатошарова стрижка зробить образ легшим і свіжішим Фото: Pinterest

Ще один безпрограшний варіант — чубчик. Його форма і довжина можуть буквально змінити сприйняття обличчя. При короткому чолі добре виглядають завіси-чубчики, які до того ж маскують нерівну лінію росту волосся. А власницям високого чола підійдуть легкі або скошені варіанти, що надають ніжності.

Форма і довжина чубчика можуть буквально змінити сприйняття обличчя Фото: Pinterest

Якщо ж ви не впевнені, чи готові до такого експерименту, можна спробувати накладні чубчики — вони допоможуть оцінити образ без радикальних змін.

Отже, щоб освіжити зовнішність і виглядати молодше, не обов’язково вдаватися до ін’єкцій — достатньо знайти "свій" чубчик і довіритися майстру.

