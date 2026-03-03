5 стрижок, які всі носитимуть навесні 2026 (фото)

Весна–літо 2026 офіційно змінює правила гри у світі зачісок. Волосся більше не виглядає "застиглим" чи надто укладеним. У центрі уваги — рух, природність і характер без ефекту перевантаження. Стрижки стають живими, повітряними та максимально невимушеними.

Головна тенденція сезону — легкість. Жодної надмірної геометрії чи складних форм. Волосся має спадати природно, красиво рухатися під час ходи та виглядати так, ніби воно саме лягає ідеально. І хороша новина: більшість цих трендів легко відтворити без багатогодинних укладок, пише Cosmopolitan.

Ось п’ять стрижок, які точно визначатимуть весну–літо 2026.

"Каре Крісті"

Натхнення 90-ми залишається безпрограшним. Стрижка, популяризована супермоделлю Christy Turlington, знову на піку популярності.

Коротке, злегка розмите каре відкриває шию та має делікатне градуювання. Природні хвилі або легкі локони м’яко обрамляють обличчя, а легкий, нещільний чубчик додає образу невимушеності.

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче характерну коротку стрижку без надмірної строгості чи чіткої геометрії.

"Каре Крісті" Фото: Cosmopolitan

Довжина до плечей

Довжина до ключиць сьогодні — одна з найкомпліментарніших. Вона не така строга, як класичне каре, і не така важка, як дуже довге волосся.

Секрет — не лише у довжині, а й у техніці. Легке внутрішнє градуювання створює делікатний об’єм, а нижня лінія залишається чіткою, але пом’якшеною. Волосся повинно рухатися, мати природний "відскок" під час ходи.

Це проста, сучасна та універсальна стрижка, яка легко трансформується — від природного сушіння до акуратного брашингу.

Довжина до плечей Фото: Cosmopolitan

Modern Shag

Shag повертається, але у значно м’якшій версії. У 2026 році він втрачає надмірну різкість і стає більш повітряним та делікатним.

Довжина зберігається, шари — легкі, а особлива увага приділяється пасмам біля обличчя. Шторковий чубчик додає богемного настрою з ледь відчутним рок-н-рольним акцентом.

Це одна з найзручніших у повсякденному житті стрижок: достатньо спрею, що текстурує, та природного сушіння — і образ готовий.

Modern Shag Фото: Cosmopolitan

Довге волосся

Дуже довге волосся знову в тренді. Але цього разу — без перевантажених шарів.

Довжина сягає середини спини або навіть нижче, з чітким центральним проділом і мінімальним градуюванням. Акцент робиться на густоті та блиску. Хвилі — легкі, сатинові, без надмірного об’єму "як на червоній доріжці".

Це сильний, виразний образ, який одразу додає впевненості.

Довге волосся Фото: Cosmopolitan

Baby bangs

Якщо якийсь чубчик і стане головним у 2026 році — то це саме baby bangs.

Він коротший за класичний, зупиняється трохи вище брів і м’яко подовжується до скронь. Важливо, що він не щільний й не надто графічний.

Це той невеликий елемент, який здатен повністю трансформувати стрижку, не змінюючи довжини. Мінімальна зміна — максимальний ефект.

Baby bangs Фото: Cosmopolitan

