5 стрижок, які всі носитимуть навесні 2026 (фото)
Весна–літо 2026 офіційно змінює правила гри у світі зачісок. Волосся більше не виглядає "застиглим" чи надто укладеним. У центрі уваги — рух, природність і характер без ефекту перевантаження. Стрижки стають живими, повітряними та максимально невимушеними.
Головна тенденція сезону — легкість. Жодної надмірної геометрії чи складних форм. Волосся має спадати природно, красиво рухатися під час ходи та виглядати так, ніби воно саме лягає ідеально. І хороша новина: більшість цих трендів легко відтворити без багатогодинних укладок, пише Cosmopolitan.
Ось п’ять стрижок, які точно визначатимуть весну–літо 2026.
"Каре Крісті"
Натхнення 90-ми залишається безпрограшним. Стрижка, популяризована супермоделлю Christy Turlington, знову на піку популярності.
Коротке, злегка розмите каре відкриває шию та має делікатне градуювання. Природні хвилі або легкі локони м’яко обрамляють обличчя, а легкий, нещільний чубчик додає образу невимушеності.
Це ідеальний варіант для тих, хто хоче характерну коротку стрижку без надмірної строгості чи чіткої геометрії.
Довжина до плечей
Довжина до ключиць сьогодні — одна з найкомпліментарніших. Вона не така строга, як класичне каре, і не така важка, як дуже довге волосся.
Секрет — не лише у довжині, а й у техніці. Легке внутрішнє градуювання створює делікатний об’єм, а нижня лінія залишається чіткою, але пом’якшеною. Волосся повинно рухатися, мати природний "відскок" під час ходи.
Це проста, сучасна та універсальна стрижка, яка легко трансформується — від природного сушіння до акуратного брашингу.
Modern Shag
Shag повертається, але у значно м’якшій версії. У 2026 році він втрачає надмірну різкість і стає більш повітряним та делікатним.
Довжина зберігається, шари — легкі, а особлива увага приділяється пасмам біля обличчя. Шторковий чубчик додає богемного настрою з ледь відчутним рок-н-рольним акцентом.
Це одна з найзручніших у повсякденному житті стрижок: достатньо спрею, що текстурує, та природного сушіння — і образ готовий.
Довге волосся
Дуже довге волосся знову в тренді. Але цього разу — без перевантажених шарів.
Довжина сягає середини спини або навіть нижче, з чітким центральним проділом і мінімальним градуюванням. Акцент робиться на густоті та блиску. Хвилі — легкі, сатинові, без надмірного об’єму "як на червоній доріжці".
Це сильний, виразний образ, який одразу додає впевненості.
Baby bangs
Якщо якийсь чубчик і стане головним у 2026 році — то це саме baby bangs.
Він коротший за класичний, зупиняється трохи вище брів і м’яко подовжується до скронь. Важливо, що він не щільний й не надто графічний.
Це той невеликий елемент, який здатен повністю трансформувати стрижку, не змінюючи довжини. Мінімальна зміна — максимальний ефект.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Стрижки, які допоможуть приховати зморшки.
- Перукар показав, як стрижка може змінити зовнішність.
Крім того, вчені розкрили всю правду про шампунь і кондиціонер "2 в 1". Дослідники розповіли, як він працює насправді й власникам якого волосся не слід його використовувати.