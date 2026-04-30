Зачіски, які приховують вік: як зробити обличчя на роки молодшим (фото)

Нові тренди у зачісках доводять: освіжити зовнішність можна без радикальних змін. Є універсальні стрижки та чубчики, які додають образу молодості й підходять майже всім.

У період, коли дедалі більше людей прагнуть приймати кожен етап життя, похід до салону залишається простим способом освіжити зовнішність і підняти настрій. Фокус в честь дня зачісок, який відзначають 30 квітня, розповідає, які саме з них зроблять вас молодшими.

Класика і чубчик

Класичні стрижки — боб і піксі — не виходять із моди, а додавання чубчика чи багатошаровості дозволяє легко оновити звичний образ.

Чубчик справді може зробити обличчя молодшим, однак важливо правильно підібрати його форму. Наприклад, рівний густий чубчик привертає увагу до центральної частини обличчя, що іноді підкреслює вік. Натомість довжина і текстура мають гармонійно підкреслювати риси, не створюючи зайвих тіней.

Відео дня

Зачіски для тих, хто хоче мати молодший вигляд

Серед найбільш вдалих варіантів є кілька універсальних зачісок:

Легкий багатошаровий боб — додає об’єму, зберігаючи густі та здорові кінчики.

Середня довжина з шарами і чубчиком — ідеальний вибір для тих, хто не готовий до короткої стрижки; м’яко обрамляє обличчя.

Кучерява багатошарова стрижка — підкреслює природні локони і робить риси більш виразними.

Косий чубчик — створює м’якший і свіжіший вигляд, при цьому легко укладається.

Боб до підборіддя з легкою текстурою — додає руху та об’єму, формуючи грайливий і молодіжний стиль.

Сучасні тренди орієнтовані на індивідуальність. Незалежно від довжини волосся, його структури чи кольору — від натуральної сивини до яскравих відтінків — кожен може знайти варіант, який підкреслить природну красу і додасть свіжості образу.

