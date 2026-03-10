Самая популярная стрижка весны 2026: звезда "Бурного перевала" закладывает тренд (фото)

Австралийская актриса Марго Робби представила новый образ во время показа коллекции осень-зима 2026 модного дома Chanel в Париже. Звезда появилась на событии с новой стрижкой — удлиненным бобом, который эксперты индустрии красоты уже называют одним из возможных трендов 2026 года.

В последние месяцы образы актрисы активно обсуждались во время престура фильма "Бушующий перевал", где она появлялась с длинными волнистыми волосами. Однако на модном шоу Робби продемонстрировала заметную смену имиджа, пишет Who What Wear.

Речь идет не о временной имитации короткой прически, которую иногда создают стилисты для выходов на красные дорожки, подворачивая длинные волосы. Актриса сделала настоящую стрижку — аккуратный боб. Точнее, ее удлиненный вариант: длина волос находится примерно между линией челюсти и плечами, что делает прическу практичной и неприхотливой в уходе.

Актриса Марго Робби кардинально сменила образ Фото: коллаж Фокус

Новая стрижка Марго Робби

Новый образ дополнили легкое затемнение корней волос, естественные волны с эффектом "пляжных" волос, тонкая челка и боковой пробор. В таком сочетании стилисты видят формулу прически, которая может стать одной из самых популярных в ближайший год.

Над новым образом актрисы работала ее постоянная команда стилистов. Укладку выполнил Брайс Скарлетт, цвет волос создал Джейкоб Шварц, а стрижку сделал парикмахер Сервандо Мальдонадо.

Какие именно средства использовались для создания прически, пока не сообщается. Впрочем, специалисты отмечают, что подобный эффект обычно достигается с помощью инструментов для создания мягких волн, текстурирующих спреев и средств для добавления блеска и объема волосам.

