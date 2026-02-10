Марго Робби рассказала о самом ужасном подарке, который получала от мужа

Актриса Марго Робби рассказала о скандальном подарке, который получила от коллеги-мужа в начале своей карьеры. По ее словам, ей фактически посоветовали "есть меньше и худеть".

Накануне ожидаемой премьеры фильма "Бурный перевал", в котором она сыграла вместе с Джейкобом Элорди, актриса дала интервью изданию Complex. К разговору также присоединилась певица Charli XCX, которая выпускает альбом, сопровождающий ленту, пишет The Sun.

Во время интервью Марго вспомнила худший подарок в своей жизни и подтвердила, что его сделал один из актеров, с которым она работала раньше. Подарок, по ее словам, был прямым намеком на то, что ей стоит изменить свое тело.

"Очень-очень рано в начале моей карьеры один актер, мужчина, с которым я работала, подарил мне книгу под названием "Почему французские женщины не толстеют". По сути, это была книга о том, что надо меньше есть", — рассказала Робби.

Вспоминая свою реакцию, актриса призналась: "Я подумала: "Вау, пошел ты, чувак".

Книгу "Почему французские женщины не толстеют" написала Мирей Гиляно, и она вышла в 2007 году. Чтобы избежать спекуляций относительно личности коллеги, Марго подчеркнула, что этот случай произошел "очень давно".

Она также иронично заметила, что карьера этого актера впоследствии не сложилась, добавив, что даже не представляет, где он сейчас.

"Он фактически подарил мне книгу, чтобы дать понять, что я должна похудеть. Я была просто шокирована", — сказала Робби в разговоре с Charli XCX.

На момент выхода этой книги Марго Робби еще не была голливудской звездой. Свою карьеру в США она начала в 2011 году, появившись в одном сезоне сериала "Господин Америкен".

Настоящий прорыв для актрисы произошел в 2013 году после роли в фильме "Волк с Уолл-стрит", где она сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо.

До этого Робби преимущественно работала в Австралии, в частности снималась в сериале "Соседи" в 2008-2011 годах, что может свидетельствовать о том, что актер, подаривший ей скандальную книгу, также был связан с австралийскими проектами.

