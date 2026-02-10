Марго Роббі розповіла про найжахливіший подарунок, який отримувала від чоловіка

Акторка Марго Роббі розповіла про скандальний подарунок, який отримала від колеги-чоловіка на початку своєї кар’єри. За її словами, їй фактично порадили "їсти менше і худнути".

Напередодні очікуваної прем’єри фільму "Буремний перевал", у якому вона зіграла разом із Джейкобом Елорді, акторка дала інтерв’ю виданню Complex. До розмови також долучилася співачка Charli XCX, яка випускає альбом, що супроводжує стрічку, пише The Sun.

Під час інтерв’ю Марго пригадала найгірший подарунок у своєму житті та підтвердила, що його зробив один із акторів, з яким вона працювала раніше. Подарунок, за її словами, був прямим натяком на те, що їй варто змінити своє тіло.

"Дуже-дуже рано на початку моєї кар’єри один актор, чоловік, з яким я працювала, подарував мені книжку під назвою "Чому французькі жінки не товстішають". По суті, це була книжка про те, що треба менше їсти", — розповіла Роббі.

Згадуючи свою реакцію, акторка зізналася: "Я подумала: "Вау, пішов ти, чувак".

Книгу "Чому французькі жінки не товстішають" написала Мірей Гіляно, і вона вийшла у 2007 році. Щоб уникнути спекуляцій щодо особи колеги, Марґо наголосила, що цей випадок стався "дуже давно".

Вона також іронічно зауважила, що кар’єра цього актора згодом не склалася, додавши, що навіть не уявляє, де він зараз.

"Він фактично подарував мені книжку, щоб дати зрозуміти, що я маю схуднути. Я була просто шокована", — сказала Роббі у розмові з Charli XCX.

На момент виходу цієї книги Марго Роббі ще не була голлівудською зіркою. Свою кар’єру в США вона розпочала у 2011 році, з’явившись в одному сезоні серіалу "Пан Америкен".

Справжній прорив для акторки стався у 2013 році після ролі у фільмі "Вовк з Волл-стріт", де вона зіграла разом із Леонардо Ді Капріо.

До цього Роббі переважно працювала в Австралії, зокрема знімалася в серіалі "Сусіди" у 2008–2011 роках, що може свідчити про те, що актор, який подарував їй скандальну книгу, також був пов’язаний з австралійськими проєктами.

