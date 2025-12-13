Це може образити людину: 8 помилок, які ви робите під час отримання подарунків

Подарунки завжди мають велике емоційне значення, особливо в період зимових свят. Ми звикли хвилюватися щодо того, чи правильно обрали презент для когось, проте експерти з етикету нагадують: не менш важливо вміти отримувати подарунки.

"Суть цього сезону — допомогти одне одному відчути мир, щастя та тепло турботи", — каже експертка з етикету August Abbott (JustAnswer) у коментарі для HuffPost.

За її словами, сам факт, що хтось витрачає час і гроші, аби зробити вам приємність, — це прояв турботи, який слід поважати. Але навіть щирі люди нерідко реагують так, що мимоволі знецінюють цей жест.

Фахівці поділилися найпоширенішими неввічливими поведінковими моделями під час отримання подарунків — і порадами, як варто діяти натомість.

Не подякувати дарувальнику

Фахівці наголошують: мінімум, який ви маєте сказати, — це просте "дякую". А ввічливий лист чи повідомлення-подяка після свята — теж гарний тон.

Обговорювати вартість подарунка

Запитання про ціну чи натяки на вартість збивають атмосферу. Експерти радять повністю уникати теми грошей.

Знецінювати жест

Фрази на кшталт "Не треба було!" або "Навіщо ти мені це подарував?" можуть звучати грубо і применшувати намір людини зробити щось приємне.

Критикувати подарунок

Навіть якщо вам не подобається річ, варто зберігати вдячність. Негативні коментарі можуть образити дарувальника. Краще зосередитися на думці про те, що людина щиро хотіла зробити вам приємність.

Коментувати помилки — наприклад, неправильне ім’я

Експерти рекомендують не робити зауважень прилюдно. Якщо потрібно, скажіть про це пізніше й дуже делікатно — і лише після щирої подяки.

Робити подарунки "у відповідь" на місці

Фрази "Я не знала, що ми обмінюємось подарунками!" або "Я нічого тобі не приніс" перетворюють жест на змагання, а не прояв турботи. Єдина правильна реакція — подякувати.

Залучати дарувальника до повернення чи обміну подарунка

Якщо річ вам не підходить, експерти радять непомітно її повернути, обміняти чи навіть передарувати — але без участі того, хто її подарував.

Пропускати листівку й одразу відкривати подарунок

Якщо є листівка, починати слід саме з неї: прочитати, оцінити слова та подякувати — і лише потім відкривати сам подарунок.

Експерти підкреслюють: головне в моменті вручення подарунка — проявити вдячність, стриманість і повагу. Саме ці якості роблять свята теплішими й приємнішими для всіх.

