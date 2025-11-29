"На Різдво теж": жінка розповіла, чому купує дітям подарунки на свята з секонд-хенду (відео)

28-річна британська мама двох дітей Лорен Ральф вирішила перейти на покупки в благодійних магазинах і секонд-гендах. Головною мотивацією стало раціональне використання коштів і некупівля "непотрібних іграшок".

Лорен говорить, що намагається розтягнути свій бюджет цього Різдва та відмовилася від походів у дорогі магазини. Про це вона розповіла в ролику в Instagram.

Лорен говорить, що вже регулярно користується вживаними товарами. Тому зміна на користь секонд-гендів і благодійних магазинів стався абсолютно закономірно.

Британка каже, що купила дві ляльки-диснеївських принцес, які прийшли в ідеальному стані й виявилися навіть більшими, ніж вона очікувала.Також вона купила плюшеве ведмежатко Hey Duggee за 1 фунт, книжки, балетну сукню, CD-плеєр Disney та збірник Ultimate Disney CD.

"Я знайшла кілька неймовірних речей, особливо вінтажні іграшки, які вже просто неможливо купити. Це, чесно кажучи, найкраща іграшка для малюків, що в нас коли-небудь була. Я знайшла й чудові речі від інших брендів, як-от візок із морозивом і навіть великий набір для гри для дівчаток", — розповідає жінка.

Вибір вживаних подарунків уже допоміг Лорен заощадити значну суму. Вона говорить, що завдяки цьому їй вдалося майже двічі зменшити вартість доставки товарів, які замовляє у благодійних магазинів чи секонд-гендів.

"Загалом, це був справді практичний спосіб зробити наші гроші ефективнішими", — підсумовує британська мама.

Реакція соцмереж

Користувачі в мережі стали на бік жінки, а деякі визнали, що давно користуються такими послугами. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Повністю за покупку вживаного! Не змогла б зробити Різдво, купуючи все нове. Плюс, це добре для сталості";

"Ми любимо книжки в нашому домі, але я не можу виправдати деякі ціни на абсолютно нові книжки";

"Усі книжки, які я купила на Різдво, були куплені вживаними";

"Більшість наших подарунків вживані, деякі нові, і навіть коли нові — я намагаюся купити їх зі знижкою".

