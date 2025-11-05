"Знайшли золото": звичайна покупка в секонд-хенді обернулася розкішною знахідкою (фото)

Жінка знайшла люксовий рюкзак Moncler у секонд-хенді всього за 7,99 долара, тоді як новий коштує сотні. Перевірити справжність речі вдалося за QR-кодом.

Терпіння і пильне око на розпродажах привели до несподіваної знахідки. Одна з користувачок платформи Reddit розповіла, як їй вдалося придбати рюкзак італійського бренду за 7,99 долара (336 гривень), тоді як в інтернеті нова модель коштує сотні.

Знадобилося близько години, поки дівчина, яка присвятила час пошуку, виявила чорний рюкзак Moncler (італійського виробництва) на розпродажі. У нього виявився спеціальний QR-код для перевірки автентичності.

"Практично всі нові вироби Moncler мають QR-код/номер, який можна відсканувати або ввести для перевірки автентичності", — пояснила жінка.

Новий рюкзак цього бренду коштує від 600 доларів (приблизно 25 тисяч гривень) і вище. Один із коментаторів Reddit зазначив, що в інтернет-магазині Neiman Marcus подібна модель продається за 525 доларів (приблизно 22 тисячі гривень).

Відео дня

Чорний дизайнерський рюкзак Moncler Фото: Reddit QR-код для перевірки автентичності Фото: Reddit

Рюкзак був у хорошому стані, проте користувачі форуму зазначили, що невеликі сліди зносу на краях можна усунути за допомогою чорного бальзаму для шкіри, а також кількох стібків або фарби/фарбника — і річ повернеться до "як нова" стану.

Як зазначив один із користувачів Reddit: "Вітаю, ви знайшли золото, шукати його нелегко, але це може бути неймовірно корисно". Інший додав: "Неймовірна знахідка! Це готує мене до наступного візиту на блошиний ринок".

Видання TCD зазначає, що покупки в секонд-хендах, гаражних розпродажах і на блошиних ринках — це не лише можливість заощадити й знайти унікальні речі, а й спосіб скоротити текстильні відходи: у США щорічно викидають понад 34 мільярди фунтів текстилю, дві третини якого відправляють на звалище. Повторне використання одягу допомагає зменшувати навантаження на довкілля.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив розкрити скарбничку через 10 років і не повірив своїм очам. Підсумок виявився вражаючим. Загальна сума склала 686 доларів (майже 29 тисяч гривень).

Також стало відомо, що дівчина купила милу скриньку, але всередині виявилася моторошна знахідка. Дівчина записала момент відкриття на відео, і ролик швидко набрав популярності в мережі.