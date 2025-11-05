"Нашли золото": обычная покупка в секонд-хенде обернулась роскошной находкой (фото)

Женщина нашла люксовый рюкзак Moncler в секонд-хенде всего за 7,99 долларов, тогда как новый стоит сотни. Проверить подлинность вещи удалось по QR-коду.

Терпение и зоркий глаз на распродажах привели к неожиданной находке. Одна из пользовательниц платформы Reddit рассказала, как ей удалось приобрести рюкзак итальянского бренда за 7,99 доллара (336 гривен), тогда как в интернете новая модель стоит сотни.

Потребовалось около часа, пока девушка, посвятившая время поиску, обнаружила черный рюкзак Moncler (итальянского производства) на распродаже. У него оказался специальный QR-код для проверки подлинности.

"Практически все новые изделия Moncler имеют QR-код/номер, который можно отсканировать или ввести для проверки подлинности", — объяснила женщина.

Новый рюкзак этого бренда стоит от 600 долларов (примерно 25 тысяч гривен) и выше. Один из комментаторов Reddit отметил, что в интернет-магазине Neiman Marcus подобная модель продается за 525 долларов (примерно 22 тысячи гривен).

Відео дня

Черный дизайнерский рюкзак Moncler Фото: Reddit QR-код для проверки подлинности Фото: Reddit

Рюкзак был в хорошем состоянии, однако пользователи форума отметили, что небольшие следы износа на краях можно устранить с помощью черного бальзама для кожи, а также пары стежков или краски/красителя — и вещь вернется к "как новая" состоянию.

Как отметил один из пользователей Reddit: "Поздравляю, вы нашли золото, искать его нелегко, но это может быть невероятно полезно". Другой добавил: "Невероятная находка! Это подготавливает меня к следующему визиту на блошиный рынок".

Издание TCD отмечает, что покупки в секонд-хендах, гаражных распродажах и на блошиных рынках — это не только возможность сэкономить и найти уникальные вещи, но и способ сократить текстильные отходы: в США ежегодно выбрасывается более 34 миллиардов фунтов текстиля, две трети которого отправляется на свалку. Повторное использование одежды помогает уменьшать нагрузку на окружающую среду.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил вскрыть копилку спустя 10 лет и не поверил своим глазам. Итог оказался впечатляющим. Общая сумма составила 686 долларов (почти 29 тысяч гривен).

Также стало известно, что девушка купила милую шкатулку, но внутри оказалась жуткая находка. Девушка записала момент открытия на видео, и ролик быстро набрал популярность в сети.