Секрет ідеального пошуку: блогерка розкрила лайфхак при купівлі речей у секонд-генді (відео)

Британка Венздей є великою фанаткою купівлі речей в благодійних магазинах і секонд-гендах. Жінка часто знаходить чудові речі за копійки та вирішила розповісти свій маленький секрет.

За словами блогерки, одного разу вона натрапила аж на шість дизайнерських продуктів за один візит завдяки цій "формулі". Про це вона розповіла в своєму TikTok.

Вездей каже, що завдяки простому секрету дві з куплених речей дизайнерського походження взагалі потрапили їй вперше до рук. Свій секрет жінка формулює так — "дивіться на бирки".

"Ось мій секрет: шукайте бірки, які пришиті лише зверху — двома стібками. Це часто ознака дизайнерського бренду", — пояснила вона.

Жінка показала топ марки Barbara Casasola, який помітила саме за цією ознакою. Коли перевірила склад тканини, то там виявився 100% шовк. Новий він коштує близько £500 (понад 24 тис. грн), а їй дістався за £3.99 (близько 200 грн).

Того ж дня вона знайшла футболку бренду Bimba Y Lola. Вартість нової речі складає близько £100 (близько 4200 грн), тоді як у секонді товар обійшовся усього за £2.95 (близько 130 грн).

Реакція мережі

У коментарях до ролика блогерки, користувачі не приховували задоволення від цього простого секрету. Найбільшого схвалення отримали наступні репліки:

"Я постійно ходжу в секонд-хенди — це чудовий хак, дякую!";

"Моя донька вміє знаходити класні речі, обов’язково спробуємо!";

"О, дякую за пораду";

"До речі, так, це — правда. Дивіться на бирки та де вони пришиті. За цим можна визначити якісний товар".

