Секрет идеального поиска: блогер раскрыла лайфхак при покупке вещей в секонд-хенде (видео)

Британка Венздей является большой фанаткой покупки вещей в благотворительных магазинах и секонд-хендах. Женщина часто находит замечательные вещи за копейки и решила рассказать свой маленький секрет.

По словам блогера, однажды она наткнулась аж на шесть дизайнерских продуктов за один визит благодаря этой "формуле". Об этом она рассказала в своем TikTok.

Вездей говорит, что благодаря простому секрету две из купленных вещей дизайнерского происхождения вообще попали ей впервые в руки. Свой секрет женщина формулирует так — "смотрите на бирки".

"Вот мой секрет: ищите бирки, которые пришиты только сверху — двумя стежками. Это часто признак дизайнерского бренда", — пояснила она.

Женщина показала топ марки Barbara Casasola, который заметила именно по этому признаку. Когда проверила состав ткани, то там оказался 100% шелк. Новый он стоит около £500 (более 24 тыс. грн), а ей достался за £3.99 (около 200 грн).

В тот же день она нашла футболку бренда Bimba Y Lola. Стоимость новой вещи составляет около £100 (около 4200 грн), тогда как в секонде товар обошелся всего за £2.95 (около 130 грн).

Реакция сети

В комментариях к ролику блогера, пользователи не скрывали удовольствия от этого простого секрета. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Я постоянно хожу в секонд-хенды — это отличный хак, спасибо!";

"Моя дочь умеет находить классные вещи, обязательно попробуем!";

"О, спасибо за совет";

"Кстати, да, это — правда. Смотрите на бирки и где они пришиты. По этому можно определить качественный товар".

