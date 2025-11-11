Секрет идеального поиска: блогер раскрыла лайфхак при покупке вещей в секонд-хенде (видео)
Британка Венздей является большой фанаткой покупки вещей в благотворительных магазинах и секонд-хендах. Женщина часто находит замечательные вещи за копейки и решила рассказать свой маленький секрет.
По словам блогера, однажды она наткнулась аж на шесть дизайнерских продуктов за один визит благодаря этой "формуле". Об этом она рассказала в своем TikTok.
Вездей говорит, что благодаря простому секрету две из купленных вещей дизайнерского происхождения вообще попали ей впервые в руки. Свой секрет женщина формулирует так — "смотрите на бирки".
"Вот мой секрет: ищите бирки, которые пришиты только сверху — двумя стежками. Это часто признак дизайнерского бренда", — пояснила она.
Женщина показала топ марки Barbara Casasola, который заметила именно по этому признаку. Когда проверила состав ткани, то там оказался 100% шелк. Новый он стоит около £500 (более 24 тыс. грн), а ей достался за £3.99 (около 200 грн).
В тот же день она нашла футболку бренда Bimba Y Lola. Стоимость новой вещи составляет около £100 (около 4200 грн), тогда как в секонде товар обошелся всего за £2.95 (около 130 грн).
Реакция сети
В комментариях к ролику блогера, пользователи не скрывали удовольствия от этого простого секрета. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:
- "Я постоянно хожу в секонд-хенды — это отличный хак, спасибо!";
- "Моя дочь умеет находить классные вещи, обязательно попробуем!";
- "О, спасибо за совет";
- "Кстати, да, это — правда. Смотрите на бирки и где они пришиты. По этому можно определить качественный товар".
