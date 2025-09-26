Мужчина купил странную коробку в секонд-хенде и разбогател: что в ней было (фото)

31-летний житель штата Огайо (США) пошел с сестрой в местный секонд-хенд за покупками. Пока женщина примеряла вещи, сам мужчина заинтересовался странной коробкой.

Американец говорит, что рассматривал полки с более "ценными" товарами и наткнулся на коробку со знакомым логотипом и поэтому решил посмотреть внутрь, говорится в сообщении мужчины в Reddit.

Сообщение стало популярным на платформе — набрало несколько тысяч реакций и комментариев. Американец пишет, что сначала не понял, что это, но впоследствии вспомнил, что это был Constellation Edition популярной ролевой игры Starfield от Bethesda с копией футуристических часов Chronomark, которые еще и работают как смарт-часы.

Странная коробка заинтересовала американца Фото: Reddit Внутри он нашел сокровище Фото: Reddit

"Я просто бродил по магазину. Логотип привлек внимание, хотя с тех пор, как я впервые играл в Starfield, прошло немало времени", — рассказывает мужчина.

Сотрудница магазина честно призналась, что не знает, исправны ли часы. Но на этот день действовала 50-процентная скидка на товары со "смешанными" ценниками, поэтому в итоге мужчина отдал за набор всего $75, хотя на коробке стояла цена $150 (6220 грн). Проверив в интернете, он был приятно шокирован: подобные коллекционные издания продаются онлайн в несколько раз дороже.

Часы из набора Фото: Reddit Его стоимость на аукционе в разы выше цены в секонд-хенде Фото: Reddit

"Только что нашел это в секонд-хенде за $75 (3110 грн). Это коллекционные часы Starfield в фирменном кейсе, на eBay они стоят $250-300 (от 10,3 до 12,4 тыс. грн). Я никогда не бываю настолько фартовым", — говорится в подписи к посту.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи засыпали мужчину восторженными отзывами. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Это просто невероятно! Хотел бы, чтобы сама игра имела столько деталей";

"Я обожаю находить коллекционные вещи от игр в секонд-хендах — когда-то мне удалось достать коробку для пожертвований из Red Dead Redemption II, был в восторге";

"Часы просто фантастические";

"А продадите мне кейс отдельно?".

