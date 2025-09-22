Покупка куртки в секонд-хенде превратилась в шок: что мужчина нашел в карманах (видео)

Британец Крис, который подрабатывает перепродажей на eBay и Vinted, был шокирован находками в кармане купленной карточки в благотворительном магазине. Мнение мужчины также поддержали пользователи сети.

Related video

Своими находками из недорогой куртки мужчина поделился этим в своем видео в TikTok.

Британец рассказывает, что когда он вернулся домой, то почувствовал что-то в карманах. Ожидая чего-то необычного, он сказал подписчикам:

"Что же мы найдем сегодня? Давайте посмотрим", — сказал автор ролика.

На видео Крис сначала проверяет первый карман и быстро говорит: "Отлично, грязная салфетка. Класс". Через мгновение он решает обследовать другой карман.

"Еще одна грязная салфетка, о, смотрите, и конфетка", — пошутил он.

К сожалению, на этот раз охотник за выгодными покупками не наткнулся на сокровища. Хотя раньше он часто находил скрытые "жемчужины" в карманах, но на этот раз ему не повезло.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи были не очень впечатлены увиденным. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я всегда нахожу грязные салфетки";

"Странно, что работники не проверяют карманы перед продажей";

"Доказательство, что вещи не стирают перед тем, как выставить на продажу";

"Я вот в такой куртке нашел 100 фунтов. А мой товарищ — только один".

Ранее Фокус сообщал, что куртка принесла мужчине неожиданный доход. Мужчина приобрел винтажную кожаную куртку всего за 4 доллара (примерно 167 гривен) и нашла в ней спрятанные 400 долларов (примерно 16,7 тыс. грн).

Впоследствии стало известно, что брендовый пиджак из секонд-хенда принес мужчине неожиданный доход. Автор поста был рад такому открытию, чем поделился с сетью.