Невероятная удача: брендовый пиджак из секонд-хенда принес мужчине неожиданный доход (фото)

Американец Дэвид купил пиджак в известном секонд-хенде, однако затем обнаружил необычную находку в кармане — там была значительная сумма средств. Автор поста был рад такому открытию, чем поделился с сетью.

Сам мужчина говорит, что эта история получилась "сумасшедшей" и "идеально своевременной" для него, указал автор в своем посте в Reddit.

История американца стала вирусной — набрала более 23 тыс. реакций. Он говорит, что уже несколько лет придерживается совета проверять карманы вещей в секонд-хендах. И вот, во время очередного похода, он решил пройтись по секции костюмов и заглянуть во внутренние карманы, и как раз таки обнаружил конверт с деньгами.

"На первый взгляд, я подумал, что это какие-то фальшивки. Но купил пиджак сразу и уже в машине начал рассматривать", — пишет он.

В купленном пиджаке мужчина обнаружил деньги Фото: Reddit Там было 700 долларов в конверте Фото: Reddit

Внутри — банковский конверт, а из него — $100 купюры, одна за другой. Сначала он подумал, что нашел $200, и уже был в восторге, но сумма была значительно больше.

"Еще $500 сверху — это уже какая-то магия. Я в последнее время был на мизерном бюджете и буквально молился, чтобы что-то случилось", — рассказал Дэвид журналистам Newsweek.

Автор поста хотел выложить видео с находкой, но правила платформы не позволили ему поделиться этим мгновением с пользователями.

"На видео я просто кричу от радости", — сообщил мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи были рады находке мужчины. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Рад за тебя!";

"Несколько лет назад мы нашли $200 в кармане";

"Я вот нашел редкий амулет, оказался дорогим — почти 150 долларов";

"Ну вот так бывает: покупаешь пиджак, получаешь деньги";

"Золотой пиджак, не иначе. Мне обычно всякий мусор попадается".

Ранее Фокус сообщал, что куртка принесла мужчине неожиданный доход. Мужчина приобрел винтажную кожаную куртку всего за 4 доллара (примерно 167 гривен) и нашла в ней спрятанные 400 долларов (примерно 16,7 тыс. грн).

Впоследствии стало известно, как мужчина купил стол, который может стоить тысячи. Житель Нью-Йорка (США) Аарон Коннелли, 38-летний дизайнер и коллекционер мебели, стал героем соцсетей после невероятной находки в секонд-хенде.