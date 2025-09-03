Неймовірна вдача: брендовий піджак з секонд-генду приніс чоловіку неочікуваний дохід (фото)

Американець Девід купив піджак у відомому секонд-генді, однак потім виявив незвичну знахідку в кишені — там була значна сума коштів. Автор посту був радий такому відкриттю, чим поділився з мережею.

Сам чоловік каже, що ця історія вийшла "божевільною" і "ідеально вчасною" для нього, вказав автор у своєму дописі в Reddit.

Історія американця стала вірусною — набрала понад 23 тис. реакцій. Він говорить, що вже кілька років дотримується поради перевіряти кишені речей у секонд-хендах. І ось, під час чергового походу, він вирішив пройтися по секції костюмів і заглянути в внутрішні кишені, і саме таки виявив конверт з грошима.

"На перший погляд, я подумав, що це якісь фальшивки. Але купив піджак одразу і вже в машині почав розглядати", — пише він.

В купленому піджаку чоловік виявив гроші Фото: Reddit Там було $700 в конверті Фото: Reddit

Всередині — банківський конверт, а з нього — $100 купюри, одна за одною. Спочатку він подумав, що знайшов $200, і вже був у захваті, але сума біла значною більшою.

"Ще $500 зверху — це вже якась магія. Я останнім часом був на мізерному бюджеті і буквально молився, щоб щось трапилось", — розповів Девід журналістам Newsweek.

Автор посту хотів викласти відео зі знахідкою, але правила платформи не дозволили йому поділитися цією миттю з користувачами.

"На відео я просто кричу від радості", — повідомив чоловік.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі були раді знахідці чоловіка. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Радий за тебе!";

"Кілька років тому ми знайшли $200 в кишені";

"Я от знайшов рідкісний амулет, виявився дорогим — майже 150 доларів";

"Ну от так буває: купуєш піджак, отримуєш кошти";

"Золотий піджак, не інакше. Мені зазвичай всіляке сміття потрапляється".

