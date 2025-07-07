"Покупка століття": куртка за 4 долари принесла чоловікові несподіваний дохід (фото)

Покупка в комісіонці обернулася справжньою удачею. Чоловік придбав вінтажну шкіряну куртку всього за 4 долари (приблизно 167 гривень) і знайшла в ній заховані 400 доларів (приблизно 16 тисяч 700 гривень).

Related video

Вдала знахідка трапилася з покупницею одного з американських комісійних магазинів, коли вона натрапила на незвичайний предмет. Історія швидко стала вірусною на Reddit.

Чоловік заплатив лише $4 (приблизно 167 гривень) за вінтажну шкіряну куртку-бомбер з розкішною хутряною підкладкою для свого хлопця, не підозрюючи, що купівля принесе їй набагато більше.

Прийшовши додому і приміряючи обновку, вона вирішила роздивитися куртку уважніше і помітила щось незвичне — за хутряною підкладкою виявилася таємна кишеня. Всередині лежали чотири стодоларові купюри (приблизно 16 тисяч 700 гривень).

Чоловік виявив куртку виявив у відділі електроніки Фото: Reddit

Приголомшений і натхненний знахідкою, він опублікував пост на Reddit у спільноті "ThriftStoreHauls", де люди діляться своїми найнезвичайнішими покупками із секонд-хендів. Пост швидко набрав популярності. У коментарях користувачі висловили захоплення знахідкою і привітали авторку з покупкою, що "самоокупилася".

Як пізніше додав автор, куртку він виявив у відділі електроніки. Це говорить про те, що хтось, можливо, хотів її купити, але в останній момент передумав і відклав.

Користувачі форуму були вражені знахідкою.

"Виглядає на тобі чудово, і вітаю з грошима! Відмінний результат", "Чувак! Ця куртка сама себе купила!", "Покупка століття", — писали вони.

Один із користувачів Reddit навіть поцікавився, як довго гроші могли перебувати в кишені, і чи були всередині старі чеки або інші підказки. Чоловік відповів, що гроші були в старих, але не раритетних купюрах — приблизно 20-30-річної давності, а інших доказів не було.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вирушила в іншу країну за меблями для майбутнього будинку. Ширлі Беккер заощадила понад 18 тисяч фунтів (приблизно 1 млн гривень), вибравши товари безпосередньо з фабрик.

Також стало відомо, що чоловік натрапив на схованку з грошима і повернув їх власнику. Житель США виявив понад 40 тисяч доларів (1,6 млн гривень), захованих у старій грубці, яку збирався здати на металобрухт. Замість того щоб залишити знахідку собі, він вирішив повернути гроші законному власнику, викликавши хвилю обговорень в інтернеті.