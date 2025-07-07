"Покупка века": куртка за 4 доллара принесла мужчине неожиданный доход (фото)

Покупка в комиссионке обернулась настоящей удачей. Мужчина приобрел винтажную кожаную куртку всего за 4 доллара (примерно 167 гривен) и нашла в ней спрятанные 400 долларов (примерно 16 тысяч 700 гривен).

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Удачная находка случилась с покупательницей одного из американских комиссионных магазинов, когда она наткнулась на необычный предмет. История быстро стала вирусной на Reddit.

Мужчина заплатил всего $4 (примерно 167 гривен) за винтажную кожаную куртку-бомбер с роскошной меховой подкладкой для своего парня, не подозревая, что покупка принесет ей гораздо больше.

Придя домой и примеряя обновку, она решила рассмотреть куртку повнимательнее и заметила что-то необычное — за меховой подкладкой оказался тайный карман. Внутри лежали четыре стодолларовые купюры (примерно 16 тысяч 700 гривен).

Мужчина обнаружил куртку обнаружил в отделе электроники Фото: Reddit

Потрясенный и вдохновленный находкой, он опубликовав пост на Reddit в сообществе "ThriftStoreHauls", где люди делятся своими самыми необычными покупками из секонд-хендов. Пост быстро набрал популярность. В комментариях пользователи выразили восхищение находкой и поздравили автора с "самоокупившейся" покупкой.

Как позже добавил автор, куртку он обнаружил в отделе электроники. Это говорит о том, что кто-то, возможно, хотел ее купить, но в последний момент передумал и отложил.

Пользователи форума были впечатлены находкой.

"Выглядит на тебе отлично, и поздравляю с деньгами! Отличный результат", "Чувак! Эта куртка сама себя купила!", "Покупка века", — писали они.

Один из пользователей Reddit даже поинтересовался, как долго деньги могли находиться в кармане, и были ли внутри старые чеки или другие подсказки. Мужчина ответил, что деньги были в старых, но не раритетных купюрах — примерно 20–30-летней давности, а других улик не было.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отправилась в другую страну за мебелью для будущего дома. Ширли Беккер сэкономила более 18 тысяч фунтов (примерно 1 млн гривен), выбрав товары напрямую с фабрик.

Также стало известно, что мужчина наткнулся на тайник с деньгами и вернул их владельцу. Житель США обнаружил более 40 тысяч долларов (1,6 млн гривен), спрятанных в старой печке, которую собирался сдать на металлолом. Вместо того чтобы оставить находку себе, он решил вернуть деньги законному владельцу, вызвав волну обсуждений в интернете.