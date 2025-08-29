"Найвдаліша знахідка": чоловік купив стіл за $108, який може коштувати тисячі (відео)

Мешканець Нью-Йорка (США) Аарон Коннеллі, 38-річний дизайнер і колекціонер меблів, став героєм соцмереж після неймовірної знахідки в секонд-хенді. Чоловік придбав обідній стіл, чия ринкова вартість сягає 7995 доларів (330 тисяч гривень).

Обідній стіл Saarinen вважається іконою сучасного дизайну. Про свою знахідку чоловік повідомив в Instagram.

У комісійному магазині Коннеллі помітив культовий стіл із мармуровою стільницею, створений фінно-американським архітектором Ееро Сааріненом для компанії Knoll ще в 1950-х роках. Спочатку ціна не була вказана, тому чоловік простояв біля меблів близько 45 хвилин, поки не з'явився менеджер.

Коли співробітник магазину озвучив вартість у 108 доларів (4469 гривень) з податком, Коннеллі одразу ж заявив, що це найкраща знахідка в секонд-хенді за все життя.

Обідній стіл Saarinen вважається іконою сучасного дизайну. Нові версії продаються за ціною близько 8000 доларів (приблизно 330 тисяч гривень), але завдяки удачі й терпінню американець тепер став власником справжнього предмета за копійки.

"Я відразу зрозумів, що не зрушу з місця, поки його не оцінять. Коли виявилося, що він справжній, я був у захваті", — зізнався дизайнер.

Раніше його будинок уже потрапляв на сторінки журналу Architectural Digest, а сам Коннеллі відомий своєю любов'ю до вінтажних меблів.

Історія покупки швидко стала вірусною в TikTok та Instagram. Відео зі знахідкою зібрало понад 970 тисяч переглядів і тисячі коментарів.

"Заздрю", "Це найкраща знахідка з усіх, що я бачив", "108 доларів?! Я просто кричав від ревнощів і люті", "Це точно найвдаліша знахідка в секонд-хенді", "Як ти можеш бути впевнений, що це дійсно оригінал? Навчи нас своїм методам", — писали користувачі соцмереж.

