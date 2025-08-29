"Самая удачная находка": мужчина купил стол за $108, который может стоить тысячи (видео)

Житель Нью-Йорка (США) Аарон Коннелли, 38-летний дизайнер и коллекционер мебели, стал героем соцсетей после невероятной находки в секонд-хенде. Мужчина приобрел обеденный стол, чья рыночная стоимость достигает 7995 долларов (330 тысяч гривен).

Обеденный стол Saarinen считается иконой современного дизайна. О своей находке мужчина сообщил в Instagram.

В комиссионном магазине Коннелли заметил культовый стол с мраморной столешницей, созданный финно-американским архитектором Ээро Саариненом для компании Knoll еще в 1950-х годах. Изначально цена не была указана, поэтому мужчина простоял возле мебели около 45 минут, пока не появился менеджер.

Когда сотрудник магазина озвучил стоимость в 108 долларов (4469 гривен) с налогом, Коннелли тут же заявил, что это лучшая находка в секонд-хенде за всю жизнь.

Обеденный стол Saarinen считается иконой современного дизайна. Новые версии продаются по цене около 8000 долларов (примерно 330 тысяч гривен), но благодаря удаче и терпению американец теперь стал владельцем подлинного предмета за копейки.

"Я сразу понял, что не сдвинусь с места, пока его не оценят. Когда оказалось, что он настоящий, я был в восторге", — признался дизайнер.

Ранее его дом уже попадал на страницы журнала Architectural Digest, а сам Коннелли известен своей любовью к винтажной мебели.

История покупки быстро стала вирусной в TikTok и Instagram. Видео с находкой собрало более 970 тысяч просмотров и тысячи комментариев.

"Завидую", "Это лучшая находка из всех, что я видел", "108 долларов?! Я просто кричал от ревности и ярости", "Это точно самая удачная находка в секонд-хенде", "Как ты можешь быть уверен, что это действительно оригинал? Научи нас своим методам", — писали пользователи соцсетей.

