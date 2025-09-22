Купівля куртки в секонд-хенді перетворилася на шок: що чоловік знайшов у кишенях (відео)

Британець Кріс, який підробляє перепродажем на eBay та Vinted, був шокований від знахідок у кишені купленої картки в благодійному магазині. Думку чоловіка також підтримали користувачі мережі.

Своїми знахідками з недорогої куртки чоловік поділився цим у своєму відео в TikTok.

Британець розповідає, що коли він повернувся додому, то відчув щось у кишенях. Очікуючи на щось незвичне, він сказав підписникам:

"Що ж ми знайдемо сьогодні? Подивімося", — сказав автор ролика.

На відео Кріс спершу перевіряє першу кишеню й швидко каже: "Чудово, брудна серветка. Клас". За мить він вирішує обстежити іншу кишеню.

"Ще одна брудна серветка, о, дивіться, і цукерка", — пожартував він.

На жаль, цього разу мисливець за вигідними покупками не натрапив на скарби. Хоча раніше він часто знаходив приховані "перлини" у кишенях, та цього разу йому не пощастило.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі були не дуже вражені побаченим. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я завжди знаходжу брудні серветки";

"Дивно, що працівники не перевіряють кишені перед продажем";

"Доказ, що речі не перуть перед тим, як виставити на продаж";

"Я от у такій куртці знайшов 100 фунтів. А мій товариш — лише один".

Раніше Фокус повідомляв, що куртка принесла чоловікові несподіваний дохід. Чоловік придбав вінтажну шкіряну куртку всього за 4 долари (приблизно 167 гривень) і знайшла в ній заховані 400 доларів (приблизно 16,7 тис. грн).

Згодом стало відомо, що брендовий піджак з секонд-генду приніс чоловіку неочікуваний дохід. Автор посту був радий такому відкриттю, чим поділився з мережею.