Чоловік купив дивну коробку в секонд-генді та розбагатів: що в ній було (фото)

31-річний мешканець штату Огайо (США) пішов з сестрою до місцевого секонд-генду за покупками. Допоки жінка примірювала речі, сам чоловік зацікавився дивною коробкою.

Американець каже, що розглядав полиці з більш "цінними" товарами й натрапив на коробку зі знайомим логотипом і тому вирішив подивитися всередину, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Повідомлення стало популярним на платформі — набрало кілька тисяч реакцій та коментарів. Американець пише, що спочатку не збагнув, що це, але згодом пригадав, що це був Constellation Edition популярної рольової гри Starfield від Bethesda із копією футуристичного годинника Chronomark, який ще й працює як смартгодинник.

Дивна коробка зацікавила американця Фото: Reddit Всередині він знайшов скарб Фото: Reddit

"Я просто тинявся магазином. Логотип привернув увагу, хоча відтоді, як я вперше грав у Starfield, минуло чимало часу", — розповідає чоловік.

Співробітниця магазину чесно зізналася, що не знає, чи годинник справний. Але на цей день діяла 50-відсоткова знижка на товари зі "змішаними" цінниками, тому в підсумку чоловік віддав за набір лише $75, хоча на коробці стояла ціна $150 (6220 грн). Перевіривши в інтернеті, він був приємно шокований: подібні колекційні видання продаються онлайн в кілька разів дорожче.

Годинник з набору Фото: Reddit Його вартість на аукціоні в рази вища за ціну в секонд-генді Фото: Reddit

"Щойно знайшов це у секонд-хенді за $75 (3110 грн). Це колекційний годинник Starfield у фірмовому кейсі, на eBay він коштує $250–300 (від 10,3 до 12,4 тис. грн). Я ніколи не буваю настільки фартовим", — йдеться в підписі до посту.

У коментарях користувачі засипали чоловіка захопленими відгуками. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це просто неймовірно! Хотів би, щоб сама гра мала стільки деталей";

"Я обожнюю знаходити колекційні речі від ігор у секонд-гендах — колись мені вдалося дістати коробку для пожертв із Red Dead Redemption II, був у захваті";

"Годинник просто фантастичний";

"А продасте мені кейс окремо?".

