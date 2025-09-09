Чоловік купив "за копійки" в секонд-хенді піджак і розбагатів (фото)

Покупка в комісійному магазині обернулася несподіваною удачею для покупця. Чоловік у кишені піджака за 21 долар (863 гривні) знайшов готівку на суму у 2 тисячі доларів (трохи більше ніж 82 тисяч гривень).

Користувач із ніком Abloy702 розповів про свою знахідку на популярному форумі Reddit. Історія викликала бурхливу реакцію в мережі.

Кожен любитель секонд-хендів сподівається знайти щось цінне, але один із покупців виявився особливо щасливим. Заплативши всього 21 долар (863 гривні) за чоловічий піджак, він удома виявив у його кишені згорток із купюрами, перев'язаними гумкою. Загальна сума становила 2000 тисячі доларів (трохи більше ніж 82 тисяч гривень).

Покупець, який знайшов гроші, задумався: той, хто пожертвував костюм, міг випадково надіслати його з великою сумою або спеціально зробив це, щоб допомогти більш нужденному.

"Раніше я знаходив у секонд-хенді цікаві речі, але ніколи — $2000 готівкою", — написав він.

Чоловік виявив у кишені згорток із купюрами, перев'язаними гумкою Фото: Reddit

Історія викликала бурхливу реакцію в мережі. Багато користувачів зізналися, що й самі знаходили гроші в несподіваних місцях.

"Кілька років тому я знайшов на парковці ломбарду гаманець із кількома сотнями доларів усередині та повернув його. Мені дали з нього 20 доларів, але я був радий повернути їм гаманець, адже у них щойно народилася дитина, і вони не могли втратити всі ці гроші", — написав один чоловік.

Також один із них розповів, що під час розбору будинку померлої родички його сім'ї вдалося відшукати заховану готівку і чеки на загальну суму близько 100 тисяч доларів (4,1 млн гривень). Гроші траплялися всюди: у кишенях одягу, кошиках для білизни і навіть у старих бляшаних коробках на кухні.

