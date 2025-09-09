Мужчина купил "за копейки" в секонд-хенде пиджак и разбогател (фото)

Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей для покупателя. Мужчина в кармане пиджака за 21 доллар (863 гривны) нашел наличные на сумму в 2 тысячи долларов (чуть более 82 тысяч гривен).

Пользователь с ником Abloy702 рассказал о своей находке на популярном форуме Reddit. История вызвала бурную реакцию в сети.

Каждый любитель секонд-хендов надеется найти что-то ценное, но один из покупателей оказался особенно удачлив. Заплатив всего 21 доллар (863 гривны) за мужской пиджак, он дома обнаружил в его кармане сверток с купюрами, перевязанными резинкой. Общая сумма составила 2000 тысячи долларов (чуть более 82 тысяч гривен).

Нашедший деньги покупатель задумался: пожертвовавший костюм мог случайно отправить его с крупной суммой или специально сделал это, чтобы помочь более нуждающемуся.

"Раньше я находил в секонд-хенде интересные вещи, но никогда — $2000 наличными", — написал он.

История вызвала бурную реакцию в сети. Многие пользователи признались, что и сами находили деньги в неожиданных местах.

"Пару лет назад я нашел на парковке ломбарда кошелек с несколькими сотнями долларов внутри и вернул его. Мне дали из него 20 долларов, но я был рад вернуть им кошелек, ведь у них только что родился ребенок, и они не могли потерять все эти деньги", — написал один мужчина.

Также один из них рассказал, что при разборе дома умершей родственницы его семье удалось отыскать спрятанные наличные и чеки на общую сумму около 100 тысяч долларов (4,1 млн гривен). Деньги попадались повсюду: в карманах одежды, корзинах для белья и даже в старых жестяных коробках на кухне.

