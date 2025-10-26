Украинка нашла $100 на секонд-хенде: "Думала, что это нереально"

Девушка, которая часто ходит на секонд-хенды в поиске сокровищ, недавно рассказала об удивительной находке. Своим опытом она поделилась в социальных сетях, вызвав восторг у зрителей.

Пользовательница, зарегистрированная в TikTok под ником Second&Ctock, похвасталась, что нашла в магазине товаров, бывших в употреблении купюру номиналом 100 долларов. Как ей это удалось, — читайте в материале Фокуса.

Сокровище на секонде

"Я нашла 100 долларов в секонде. Это первые деньги, которые мне реально повезло найти за все эти годы, что я хожу по секондам. Я всегда думала, что работники проверяют карманы, но, видно, не в этот раз", — рассказывает она, демонстрируя смятую банкноту.

В прошлых видео блогер уже показывала, что можно найти в карманах. Она хвастается, что на этот раз сорвала джекпот.

"Тем более в этом магазине мне удалось найти платье ценой в 200 долларов. Пишите в комментариях, что самое дорогое вы находили в секонде", — обратилась украинка к своим зрителям.

"Там проверяют карманы, когда развешивают. Найти что-то не реально", — написал один из участников обсуждения;

"Серебряная цепочка с крестиком от Tiffany";

"Никогда ничего не искала. Даже как меряю не заглядываю в карманы, но я туда редко хожу";

"Находили 220 евро, через месяц опять 60 фунтов";

"У меня муж находил золотую цепочку".

