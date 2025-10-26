Українка знайшла $100 на секонд-хенді: "Думала, що це нереально"

Дівчина, яка часто ходить на секонд-хенди в пошуку скарбів, нещодавно розповіла про дивовижну знахідку. Своїм досвідом вона поділилась в соціальних мережах, викликавши захват у глядачів.

Користувачка, зареєстрована у TikTok під ніком Second&Ctock, похизувалась, що знайшла у магазині товарів, що були у вжитку купюру номіналом 100 доларів. Як їй це вдалося, — читайте у матеріалі Фокусу.

Скарб на секонді

"Я знайшла 100 доларів у секонді. Це перші гроші, які мені реально пощастило знайти за ці всі роки, що я ходжу по секондах. Я завжди думала, що працівники перевіряють кишені, але, видно, не цього разу", — розповідає вона, демонструючи зім’яту банкноту.

У минулих відео блогерка уже показувала, що можна знайти у кишенях. Вона хизується, що цього разу зірвала джекпот.

"Тим більше у цьому магазині мені вдалось знайти сукню ціною у 200 доларів. Пишіть у коментарях, що найдорожче ви знаходили у секонді", — звернулась українка до своїх глядачів.

Відео дня

"Там перевіряють кишені, коли розвішують. Знайти щось не реально", — написав один з учасників обговорення;

"Срібний ланцюжок з хрестиком від Tiffany";

"Ніколи нічого не шукала. Навіть як міряю не заглядаю в кишені, але я туди рідко ходжу";

"Знаходили 220 євро, через місяць знову 60 фунтів";

"У мене чоловік знаходив золотий ланцюжок".

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мисливиця за скарбами, яку звуть Зоряна, розповіла про свій вдалий візит до одного із секонд-хендів. У магазині вживаних речей також продавали різноманітні аксесуари, зокрема прикраси на вагу.

Чому люди стали все частіше купувати подарунки в секонд-хендах? Якщо раніше дарувати вживані речі було не прийнято, то тепер це не табу, як раніше.

Крім того, ми писали, що є одяг, який у подібних магазинах купувати не слід. Краще витратити більше часу на пошуки, але не знайти якісну та безпечну річ.