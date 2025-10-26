Українка знайшла $100 на секонд-хенді: "Думала, що це нереально"
Дівчина, яка часто ходить на секонд-хенди в пошуку скарбів, нещодавно розповіла про дивовижну знахідку. Своїм досвідом вона поділилась в соціальних мережах, викликавши захват у глядачів.
Користувачка, зареєстрована у TikTok під ніком Second&Ctock, похизувалась, що знайшла у магазині товарів, що були у вжитку купюру номіналом 100 доларів. Як їй це вдалося, — читайте у матеріалі Фокусу.
Скарб на секонді
"Я знайшла 100 доларів у секонді. Це перші гроші, які мені реально пощастило знайти за ці всі роки, що я ходжу по секондах. Я завжди думала, що працівники перевіряють кишені, але, видно, не цього разу", — розповідає вона, демонструючи зім’яту банкноту.
У минулих відео блогерка уже показувала, що можна знайти у кишенях. Вона хизується, що цього разу зірвала джекпот.
"Тим більше у цьому магазині мені вдалось знайти сукню ціною у 200 доларів. Пишіть у коментарях, що найдорожче ви знаходили у секонді", — звернулась українка до своїх глядачів.
- "Там перевіряють кишені, коли розвішують. Знайти щось не реально", — написав один з учасників обговорення;
- "Срібний ланцюжок з хрестиком від Tiffany";
- "Ніколи нічого не шукала. Навіть як міряю не заглядаю в кишені, але я туди рідко ходжу";
- "Знаходили 220 євро, через місяць знову 60 фунтів";
- "У мене чоловік знаходив золотий ланцюжок".
