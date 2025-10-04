Українка показала скарби, які знайшла на вагу в секонд-хенді (фото)

Мисливиця за скарбами, яку звуть Зоряна, розповіла про свій вдалий візит до одного із секонд-хендів. У магазині вживаних речей також продавали різноманітні аксесуари, зокрема прикраси на вагу.

Дівчина зняла невеличкий огляд, де продемонструвала, що їй вдалось знайти в магазині товарів, що були у вжитку. Відео з розпакуванням вона розмістила на своїй сторінці у TikTok, викликавши захват у користувачів мережі. Що саме їй вдалось вихопити в конкурентів, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Мені пощастило натрапити на справжні скарби. Подібне трапляється вкрай рідко, тому я застрягла там десь на годину. Багато сплутаних прикрас разом з окулярами, дрібничками. Обирала інтуїтивно, лише те, що подобається. Ось такий маємо мішечок", — продемонструвала авторка на камеру.

Біжутерія у секонд-хендах

Загалом за покупку довелось віддати 138 гривень. Повернувшись додому, мисливиця за скарбами почала розглядати трофеї детальніше. Виявилось, що там було чимало цікавих аксесуарів.

"Ось натуральні буси, наче з сердоліку — довга нитка без застібок, гарно нанизані, не потрібно нічого переробляти. Далі намисто з кістки, я так собі вважаю, з вирізьбленими намистинками. Збереглися у чудовому стані. Виймаємо ще таку гарну та велику брошку зі штучними перлинками й намистинками Aurora Borealis "Аврора Бореаліс". Наступний — ось такий великий і об’ємний браслет 80-90 років. Там є маркування, у магазині я цього не бачила", — розповідає Зоряна своїм глядачам.

Цікаві знахідки

Далі вона продемонструвала іншу біжутерію: сережки з кольоровим склом; срібний кулон у формі хреста на шкіряній мотузці; чоловічий браслет, кліпси зі срібними застібками.

Зоряна показала прикраси, які знайшла на секонд-хенді Фото: TikTok Зоряна показала прикраси, які знайшла на секонд-хенді Фото: TikTok

Користувачі мережі почали активно ділитися своїми думками у коментарях, захоплюючись цікавою ідеєю пошуку біжутерії у секонд-хендах. Хоча набігло й багато скептиків.

"Куди все оце можна надіти? Аби валялось, все старезне, пожовкле, стемніле", — написала одна з учасниць обговорення;

"Такого добра віддаю даром", — додала інші;

"Дуже гарні прикраси, шкода, що в нас немає таких секондів з біжутерією", — зауважила наступна користувачка. У відповідь авторка прокоментувала: "В нас це дуже рідко буває, раніше набагато частіше було";

"Чи можна придбати у вас сережки з кольоровими скляними кулями? Я закохалася";

"Брошка шикарна".

Ролик блогерки за короткий час зібрав десятки тисяч переглядів, вподобайок, репостів та інших реакцій.

