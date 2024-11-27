Чого ви не знали про секонд-хенди: 6 цікавих фактів

Покупки в магазинах секонд-хенду вже давно перестали бути чимось ганебним, як 25 років тому, і перетворилися на тренд, в основі якого не тільки економія, а й усвідомлене споживання.

Секонд-хенди вже давно стали невід'ємним атрибутом будь-якого міста та навіть невеличкого селища не лише в Україні, а й у більшості міст світу. У таких магазинах можна купити абсолютно все: від одягу до меблів, від аксесуарів до дрібної, а то й великої побутової техніки тощо. Фокус зібрав найцікавіші факти про секонд-хенди.

Чому магазини секонд-хенду носять таку назву?

Second hand (з англ. друга рука) — сучасний термін, що позначає: вживане рухоме майно (синоніми: вживане (скор. б/в), уживане); процес збору, сортування та продажу вживаного одягу, взуття та інших предметів побуту. Купівля речей секонд-хенд, також відома як комісійний шопінг, передбачає купівлю вживаних речей, як-от одяг, меблі та предмети домашнього вжитку.

Незважаючи на те, що в кожного такого магазину є зовсім інша назва, як у будь-якого іншого, рідко хто їх пам'ятає, використовуючи термін, що прижився, "секонд-хенд".

Крім того, вираз "секонд-хенд" вживається стосовно абсолютно будь-якої вживаної речі: від одягу до меблів. Також під цю категорію часто потрапляє стоковий одяг, взуття, аксесуари — абсолютно нові речі із застарілих колекцій, яких реалізатори позбуваються перед новим надходженням.

Фото: Freepik

Секонд-хендами користуються 70% жителів планети

Щорічно у світі виробляється понад 150 мільярдів одиниць одягу. У середньому кожна річ одягається приблизно 7-10 разів, а деякі й зовсім не використовуються. У багатих країнах секонд-хенд часто використовують для пошуку оригінальних і недорогих речей, у бідних — це практично єдиний спосіб оновити гардероб. У країнах, де заведено жертвувати свій одяг і взуття благодійним організаціям або продавати на розпродажах, ці речі отримують друге життя у нових власників. Секонд-хендом тією чи іншою мірою користуються 70% населення у світі.

До речі, спочатку секонд-хенд виник як допомога багатших містян біднішим. Вони віддавали їм свій ношений одяг та інші речі, щоб розхламити полиці. Пізніше з'явилися ті, хто готовий був за потрібне, нехай і не нове, трохи заплатити, що породило перші попит і пропозицію. Ну а сьогодні секонд-хенд — це ціла індустрія, яка обчислюється мільярдами доларів. Існують цілі компанії, які спеціалізуються тільки на цьому: збирають, сортують, дезінфікують, переробляють секонд-хенд, а потім перепродують.

До 2028 року світовий ринок секонд-хенду досягне $350 мільярдів, ідеться у звіті ThredUp.

Зірки шоу-бізнесу носять вінтажний одяг

Найшикарніші вбрання та аксесуари, зокрема вінтажні, виставляють на аукціон. Випускаються спеціальні каталоги, в яких представлені лоти з тим, що буде виставлено на продаж. Багато зірок досить спокійно ставляться до покупок у таких магазинах. Наприклад, акторка Джулія Роберт на церемонії вручення премії "Оскар" 2011 року була у вінтажній сукні від Valentino, купленій на подібному аукціоні. Белла Хадід, Біллі Айліш і Дуа Ліпа часто з'являються у себе в Instagram у перероблених вінтажних речах з магазину Sami Miro Vintage у Лос-Анджелесі, а Кім Кардаш'ян і Мадонна купують вінтаж класу люкс у не менш відомому серед селебріті магазині з подібним асортиментом. Великими поціновувачами унікальних вінтажних речей є мільярдерка Ріанна та її коханий A $AP Rocky.

Ріанна і A$AP Rocky люблять вінтажні магазини Фото: Getty Images

Підсумовуючи, зазначимо, що популярність покупок у секонд-хенді зросла останніми роками, оскільки чимало людей сприймають тенденцію стійкої моди та усвідомленого споживання.

У кишенях речей із секонд-хенду іноді можна знайти щось цікаве

Незважаючи на те, що одяг секонд-хенд проходить численні етапи сортування та оброблення, у кишенях або під підкладкою сумочки все одно можна знайти щось, що залишилося від її власників. Серед знахідок — монети, купюри, квитанції про оплату, каблучки тощо. Хоча, звісно, це радше випадковість, ніж правило.

Специфічний запах

Весь одяг із секонд-хендів проходить попередню обробку. Цей специфічний запах — лише ознака того, що його було продезінфіковано. Запах досить стійкий, але він зникає після прання і сушіння на відкритому повітрі. Зазвичай так пахнуть формальдегід і бромистий метил — сильні токсини, які використовують для знищення комах, пилових кліщів, грибків і бактерій на одязі, постільній білизні та інших речах. Тому прання — перше, що необхідно робити, принісши речі із секонд-хенду додому.

Для багатьох дизайнерів секонд-хенд — це місце для ідей

Багато модельєрів-початківців охоче використовують одяг секонд-хенд. Дешевий одяг — чудовий спосіб недорого придбати якісну, а іноді й брендову річ і вивчити особливості її крою та оздоблення. Деякі дизайнери переробляють речі великого розміру, і інколи виходить справді круто.

Але навіть для недизайнерів секонд-хенд є ідеальним місцем для пошуку речей для перероблення, декору, рукоділля, оскільки там удосталь продають штори, тюль, обрізки тканини, нитки для в'язання та багато іншого, що в умілих руках може знайти друге життя.

Раніше Фокус писав, які речі не варто купувати в секонд-хендах, а на які варто звернути увагу.