Чего вы не знали о секонд-хендах: 6 интересных фактов

Покупки в магазинах секонд-хенда уже давно перестали быть чем-то постыдным, как 25 лет назад, и превратились в тренд, в основе которого не только экономия, но и осознанное потребление.

Секонд-хенды уже давно стали неотъемлемым атрибутом любого города и даже небольшого поселка не только в Украине, но и в большинстве городов мира. В таких магазинах можно купить абсолютно все: от одежды до мебели, от аксессуаров до мелкой, а то и крупной бытовой техники и тому подобное. Фокус собрал самые интересные факты о секонд-хендах.

Почему магазины секонд-хенда носят такое название?

Second hand (с англ. вторая рука) – современный термин, обозначающий: бывшее в употреблении движимое имущество (синонимы: бывший в употреблении (сокр. б/у), подержанный); процесс сбора, сортировки и продажи бывшей в употреблении одежды, обуви и других предметов обихода. Покупка вещей секонд-хенд, также известная как комиссионный шопинг, подразумевает покупку бывших в употреблении вещей, таких как одежда, мебель и предметы домашнего обихода.

Несмотря на то, что у каждого такого магазина есть совершенно другое название, как у любого другого, редко кто их помнит, используя прижившийся термин "секонд-хенд".

Кроме того, выражение "секонд-хенд" употребляется по отношению к абсолютно любой подержанной вещи: от одежды до мебели. Также под эту категорию часто попадает стоковая одежда, обувь, аксессуары – совершенно новые вещи из устаревших коллекций, от которых реализаторы избавляются перед новым поступлением.

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Секонд-хендами пользуются 70% жителей планеты

Ежегодно в мире производится более 150 миллиардов единиц одежды. В среднем каждая вещь надевается около 7-10 раз, а некоторые и вовсе не используются. В богатых странах секонд-хенд часто используют для поиска оригинальных и недорогих вещей, в бедных — это практически единственный способ обновить гардероб. В странах, где принято жертвовать свою одежду и обувь благотворительным организациям или продавать на распродажах, эти вещи получают вторую жизнь у новых владельцев. Секонд-хендом в той или иной степени пользуются 70% населения в мире.

Кстати, изначально секонд-хенд возник как помощь более богатых горожан более бедным. Они отдавали им свою ношеную одежду и другие вещи, чтобы расхламить полки. Позже появились те, кто готов был за нужное, пусть и не новое, немного заплатить, что родило первые спрос и предложение. Ну а сегодня секонд-хенд – это целая индустрия, которая исчисляется миллиардами долларов. Существуют целые компании, которые специализируются только на этом: собирают, сортируют, дезинфицируют, перерабатывают секонд-хенд, а затем перепродают.

К 2028 году мировой рынок секонд-хенда достигнет $350 миллиардов, говорится в отчете ThredUp.

Звезды шоу-бизнеса носят винтажную одежду

Самые шикарные наряды и аксессуары, в том числе винтажные, выставляются на аукцион. Выпускаются специальные каталоги, в которых представлены лоты с тем, что будет выставлено на продажу. Многие звезды довольно спокойно относятся к покупкам в таких магазинах. Например, актриса Джулия Роберт на церемонии вручения премии "Оскар" 2011 года была в винтажном платье от Valentino, купленном на подобном аукционе. Белла Хадид, Билли Айлиш и Дуа Липа часто мелькают у себя в Instagram в переделанных винтажных вещах из магазина Sami Miro Vintage в Лос-Анджелесе, ат Ким Кардашьян и Мадонна покупают винтаж класса люкс в не менее известном посреди селебрити магазине с подобным ассортиментом. Большими любителями уникальных винтажных вещей являются миллиардерша Рианна и ее возлюбленный A $AP Rocky.

Рианна и A$AP Rocky любят винтажные магазины Фото: Getty Images

Подытоживая, отметим, что популярность покупок в секонд-хенде возросла в последние годы, поскольку многие люди принимают тенденцию устойчивой моды и осознанного потребления.

В карманах вещей из секонд-хенда иногда можно найти что-то интересное

Несмотря на то, что одежда секонд-хенд проходит многочисленные этапы сортировки и обработки, в карманах или под подкладкой сумочки все равно можно найти что-то, что осталось от ее владельцев. Среди находок — монеты, купюры, квитанции об оплате, кольца и т. д. Хотя, конечно, это скорее случайность, чем правило.

Специфический запах

Вся одежда из секонд-хендов проходит предварительную обработку. Этот специфический запах – всего лишь признак того, что она была продезинфицирована. Запах довольно стойкий, но он исчезает после стирки и сушки на открытом воздухе. Обычно так пахнут формальдегид и бромистый метил – сильные токсины, которые используют для уничтожения насекомых, пылевых клещей, грибков и бактерий на одежде, постельном белье и других вещах. Поэтому стирка – первое, что необходимо делать, принеся вещи из секонд-хенда домой.

Для многих дизайнеров секонд-хенд — это место для идей.

Многие начинающие модельеры охотно используют одежду секонд-хенд. Дешевая одежда — отличный способ недорого приобрести качественную, а иногда и брендовую вещь и изучить особенности ее кроя и отделки. Некоторые дизайнеры переделывают вещи большого размера, и иногда получается действительно круто.

Но даже для недизайнеров секонд-хенд является идеальным местом для поиска вещей для переделки, декора, рукоделия, поскольку там в изобилии продаются шторы, тюль, обрезки ткани, нитки для вязания и многое другое, что в умелых руках может обрести вторую жизнь.

Ранее Фокус писал, какие вещи не стоит покупать в секонд-хендах, а на какие стоит обратить внимание.