Как правильно стирать вещи из секонд-хенда: простые советы для всех

Даже новая и чистая с виду одежда может содержать в себе микробы и бактерии, поэтому любая вещь нуждается в тщательной дезинфекции и дальнейшей стирке.

Покупка вещей в секонд-хенде позволяет найти уникальные вещи по очень доступным ценам и собрать по-настоящему эксклюзивный образ. Еще один плюс – снижение вредного воздействия на окружающую среду индустрии моды, одной из самых загрязняющих отраслей в мире. Осознанное потребление, доступные цены и оригинальные качественные вещи – три главных причины, почему покупка в подобных магазинах не теряет, а наоборот набирает популярность. Однако любая вещь, приобретенная в секонд-хенде, нуждается в стирке и дезинфекции. Как же правильно стирать такую одежду, рассказывает Фокус.

Дезинфекция секонд-хенда: почему это важно

Даже идеально чистая и почти новая одежда нуждается в стирке. Тот факт, что на ней нет видимых пятен, не означает, что она чистая и продезинфицированная: одежда, которая не была продезинфицирована, может содержать сотни микробов и бактерий, вредных для кожи и здоровья. Существует несколько безопасных быстрых методов и приемов, которые можно использовать дома, чтобы избежать любых проблем и сделать подержанную одежду идеально чистой и продезинфицированной.

Как стирать одежду из секонд-хенда

Стирать такую одежду необходимо сразу же, как вы принесли ее домой. Многие замачивают вещи в дезинфицирующих средствах, чтобы удалить специфический запах формальдегида. Для этого используют воду с добавлением уксуса и пищевой соды (100 мл уксуса и 50 гр соды на 10 литров воды), в которой оставляют одежду минимум на восемь часов), в растворе аммиака (10 мл 5% аммиака на 5 литров горячей воды) и даже в воде с добавлением шампуня или геля для душа. После замачивания одежду выполаскивают и отправляют в стиральную машинку.

При стирке не стоит смешивать домашнюю одежду с вещами из секонд-хенда. Эти категории лучше стирать отдельно. Температура стирки должна быть не меньше 60 градусов, чтобы наверняка избавиться от любых возможных микробов и бактерий.

Еще одним способом окончательно уничтожить все лишние микроорганизы на такой одежде станет горячая сушилка в сушильной машине или обработка паровым утюгом при температуре не меньше 60 градусов.

Ранее Фокус писал, какую опасность может нести одежда из секонд-хенда, и какие вещи лучше не покупать в таких магазинах.