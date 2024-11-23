Як правильно прати речі із секонд-хенду: прості поради для всіх

Навіть новий і чистий на вигляд одяг може містити в собі мікроби і бактерії, тому будь-яка річ потребує ретельної дезінфекції та подальшого прання.

Купівля речей у секонд-хенді дає змогу знайти унікальні речі за дуже доступними цінами і зібрати по-справжньому ексклюзивний образ. Ще один плюс — зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище індустрії моди, однієї з найбільш забруднюючих галузей у світі. Усвідомлене споживання, доступні ціни та оригінальні якісні речі — три головні причини, чому купівля в подібних магазинах не втрачає, а навпаки набирає популярності. Однак будь-яка річ, придбана в секонд-хенді, потребує прання та дезінфекції. Як же правильно прати такий одяг, розповідає Фокус.

Дезінфекція секонд-хенду: чому це важливо

Навіть ідеально чистий і майже новий одяг потребує прання. Той факт, що на ньому немає видимих плям, не означає, що він чистий і продезінфікований: одяг, що не був продезінфікований, може містити сотні мікробів і бактерій, шкідливих для шкіри та здоров'я. Існує кілька безпечних швидких методів і прийомів, які можна використовувати вдома, щоб уникнути будь-яких проблем і зробити вживаний одяг ідеально чистим і продезінфікованим.

Як прати одяг із секонд-хенду

Прати такий одяг необхідно відразу ж, як ви принесли його додому. Багато хто замочує речі в дезінфікуючих засобах, щоб видалити специфічний запах формальдегіду. Для цього використовують воду з додаванням оцту та харчової соди (100 мл оцту та 50 г соди на 10 літрів води), у якій залишають одяг мінімум на вісім годин), у розчині аміаку (10 мл 5% аміаку на 5 літрів гарячої води) і навіть у воді з додаванням шампуню або гелю для душу. Після замочування одяг виполіскують і відправляють у пральну машинку.

Під час прання не варто змішувати домашній одяг з речами із секонд-хенду. Ці категорії краще прати окремо. Температура прання має бути не менше 60 градусів, щоб напевно позбутися будь-яких можливих мікробів і бактерій.

Ще одним способом остаточно знищити всі зайві мікроорганізми на такому одязі стане гаряча сушарка в сушильній машині або обробка паровою праскою при температурі не менше 60 градусів.

Раніше Фокус писав, яку небезпеку може нести одяг із секонд-хенду, і які речі краще не купувати в таких магазинах.