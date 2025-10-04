Украинка показала сокровища, найденные на вес в секонд-хенде (фото)

Охотница за сокровищами, которую зовут Зоряна, рассказала о своем удачном визите в один из секонд-хендов. В магазине подержанных вещей также продавали различные аксессуары, в частности украшения на вес.

Related video

Девушка сняла небольшой обзор, где продемонстрировала, что ей удалось найти в магазине бывших в употреблении товаров. Видео с распаковкой она разместила на своей странице в TikTok, вызвав восторг у пользователей сети. Что именно ей удалось выхватить у конкурентов, — узнавайте в материале Фокуса.

"Мне посчастливилось наткнуться на настоящие сокровища. Подобное случается крайне редко, поэтому я застряла там где-то на час. Много спутанных украшений вместе с очками, безделушками. Выбирала интуитивно, только то, что нравится. Вот такой имеем мешочек", — продемонстрировала автор на камеру.

Бижутерия в секонд-хендах

Всего за покупку пришлось отдать 138 гривен. Вернувшись домой, охотница за сокровищами начала рассматривать трофеи подробнее. Оказалось, что там было немало интересных аксессуаров.

"Вот натуральные бусы, как будто из сердолика — длинная нить без застежек, хорошо нанизаны, не нужно ничего переделывать. Далее ожерелье из кости, я так себе считаю, с вырезанными бусинками. Сохранились в отличном состоянии. Вынимаем еще такую красивую и большую брошь с искусственными жемчужинами и бусинками Aurora Borealis "Аврора Бореалис". Следующий — вот такой большой и объемный браслет 80-90 годов. Там есть маркировка, в магазине я этого не видела", — рассказывает Зоряна своим зрителям.

Интересные находки

Далее она продемонстрировала другую бижутерию: серьги с цветным стеклом; серебряный кулон в форме креста на кожаной веревке; мужской браслет, клипсы с серебряными застежками.

Зоряна показала украшения, которые нашла на секонд-хенде Фото: TikTok Зоряна показала украшения, которые нашла на секонд-хенде Фото: TikTok

Пользователи сети начали активно делиться своими мыслями в комментариях, восхищаясь интересной идеей поиска бижутерии в секонд-хендах. Хотя набежало и много скептиков.

"Куда все это можно надеть? Чтобы валялось, все дряхлое, пожелтевшее, потемневшее", — написала одна из участниц обсуждения;

"Такого добра отдаю даром", — добавила другие;

"Очень красивые украшения, жаль, что у нас нет таких секондов с бижутерией", — отметила следующая пользовательница. В ответ автор прокомментировала: "У нас это очень редко бывает, раньше гораздо чаще было";

"Можно ли приобрести у вас серьги с цветными стеклянными шарами? Я влюбилась";

"Брошь шикарная".

Ролик блогерши за короткое время собрал десятки тысяч просмотров, лайков, репостов и других реакций.

Больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Обувь из секонд-хенда: как выбрать и не потерять деньги. Чтобы найти желанные идеальные ботиночки, стоит придерживаться нескольких правил.

Почему люди стали все чаще покупать подарки в секонд-хендах? Если раньше дарить подержанные вещи было не принято, то теперь это не табу, как раньше.

Кроме того, мы писали, что есть одежда, которую в подобных магазинах покупать не следует. Лучше потратить больше времени на поиски, но не найти качественную и безопасную вещь.