Обувь из секонд-хенда: как выбрать, чтобы не потерять деньги

Не стоит покупать обувь на секонд-хенде спонтанно. Прежде, чем отправиться на поиски идеальной пары, подумайте, чего вы хотите.

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Обувь – одна из тех вещей, которую в последнее время многие покупают в секонд-хендах или в комиссионных магазинах. Это способ найти брендовую пару за доступные деньги или же порадовать себе недорогими оригинальными туфлями, кроссовками или босоножки. Чтобы найти те самые идеальные черевички, стоит придерживаться нескольких правил. Каких именно, рассказывает Refinery29.

Определитесь, чего хотите

Люди, отправляясь в секонд-хенд, зачастую не знают, какая обувь им нужна, и часто делают ситуативные покупки, руководствуясь моментальным порывом. Чтобы не потратить деньги зря, сразу определитесь, какая именно обувь вам нужна. Если вы ищете ковбойские сапоги красного цвета, будьте готовы к тому, что придется обойти не один магазин и, возможно, не в одном городе. Заменять свою мечту первыми попавшимися сапожками – так себе решение.

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Покупайте обувь лично

Никогда не просите знакомых купить вам обувь, даже если они знают все требования вплоть до оттенка и высоты каблука. Отправляйтесь в магазин лично. Обувь – это то, что обязательно нужно мерить. Часто винтажная обувь маломерит, поэтому есть риск потратить деньги на пару, которую вы носить не сможете, а вернуть ее не получится.

На что нужно обращать внимание при покупке?

При покупке подержанной обуви первое, на что стоит обратить внимание, — это ее состояние. Это многое скажет о том, как часто или долго эту обувь носили ее предыдущие владельцы, сколько ей еще осталось жить и насколько она будет вам удобна. Проверьте обувь на предмет износа, осмотрев ее корпус: есть ли глубокие складки на коже или изменение цвета. Каблук ботинка расскажет вам о многом. Каблук стоит вровень с полом или есть места, где резина стерлась? Высокие каблуки обычно имеют слои дерева и кусок резины, который соприкасается с землей – проверьте, не стерлась ли эта резина. Если вы видите дерево, это признак того, что эта обувь сильно изношена. Подошва также будет иметь следы износа. Окрашенные подошвы начнут стираться после первой носки и постепенно продолжат стираться с этого момента. Отпечатки и вмятины от небольших камней будут указывать на то, что обувь носили на улице.

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Как почистить обувь из секонд-хенда?

Когда вы принесете домой подержанную обувь, вам нужно будет ее хорошо вымыть, чтобы удалить все бактерии, которые могут в ней жить. Используйте теплую воду и влажную ткань и протрите обувь внутри и снаружи. Чтобы продезинфицировать внутреннюю часть, сделайте раствор из масла чайного дерева, медицинского спирта и воды. Масло чайного дерева обладает мощными антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами, что делает его фантастическим и безопасным чистящим средством. Оно также является отличным дезодорантом. Медицинский спирт небезопасно использовать для кожи и замши, поэтому обязательно используйте его только для ткани и нейлона.

Съемные стельки можно заменить, подошвы можно вымыть мылом, теплой водой и щеткой, внутреннюю часть – продезинфицировать спреем или салфетками или даже купить УФ-дезинфицирующие средства для обуви.

Найдите своего местного обувного мастера

Еще одна понятная проблема — износ. Покупка полностью порванной пары обуви — не лучшая идея, но если вы нашли прямо ту идеальную пару, пусть и не в лучшем состоянии, ее можно вернуть к жизни. Главное – найти своего мастера. Он сможет переподогнать и заменить каблуки на большинстве стандартных моделей обуви, поменять подошвы на всем, от Birkenstocks до армейских ботинок. Просто убедитесь, что остальная часть обуви находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы оправдать ремонт.

Фото: Getty

Отважьтесь на переделку

Если у вас есть творческая жилка, то неидеальная пара обуви из секонд-хенда может превратиться в уникальную и стильную. Туфли или босоножки из замши можно перекрасить, а босоножки украсить вышивкой и бисером.

Ранее Фокус писал, какую одежду не нужно покупать в секонд-хенде.