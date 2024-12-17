Нова тенденція: чому люди стали все частіше купувати подарунки в секонд-хендах

Подарунки із секонд-хендів особливою популярністю користуються у людей, які люблять якісні речі з історією.

Related video

Купівля подарунків у секонд-хендах напередодні свят виявилася дуже поширеним і популярним явищем. Згідно з новим дослідженням YouGov, чотири з десяти покупців (43%) купуватимуть на подарунки на це Різдво товари, що були у вжитку, як подарунки, пише ресурс ReBound Returns.

За словами 53-річної Мерл Браун, письменниці з Шотландії, вона купує більшість своїх подарунків саме в секонд-хенді, а цьогоріч їхній відсоток становив понад половину.

"Мені подобається хвилювання від знаходження чогось унікального й особливого, чого я не зможу купити більше ніде", – каже жінка.

Мерл Браун заповнила свій будинок речами з секонд-хенду

Мерл шукає старовинне скло і кухонне приладдя, різдвяні листівки і пазли – все те, чого немає у звичайних магазинах.

Посуд на секонд-хендах — один із найпопулярніших товарів Фото: Getty

Ця тенденція набирає популярності по всьому світу. Якщо раніше дарувати вживані речі було не прийнято, то тепер це не табу, як раніше. Згідно з дослідженням додатка для перепродажу Vinted і дослідницької компанії Retail Economics, у Великій Британії близько 84% людей кажуть, що планують купити хоча б один уживаний різдвяний подарунок у 2024 році.

Згідно з опитуванням, проведеним додатком для перепродажу OfferUp, у США 3 з 4 осіб вважають, що старі подарунки стали більш прийнятними в суспільстві за останній рік. Благодійна організація British Heart Foundation, що має 680 магазинів уживаних речей у Великій Британії, каже, що попит різко зріс.

Пошукові запити "старі предмети розкоші" на eBay зросли більш ніж на 40% у червні цього року порівняно з червнем 2023 року, каже Марі Корелла, генеральна менеджерка з глобальних предметів розкоші та кросівок на онлайн-ринку.

"Кілька років тому було не прийнято дарувати старі речі. Але тепер це цілком прийнятно, і люди більш ніж готові прийняти стару сумку Louis Vuitton або годинник Rolex", – зазначає вона.

Крім того, вживані подарунки – це, як уже неодноразово говорилося, турбота про довкілля. За даними Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, кожна метрична тонна нещодавно виробленого текстилю створює від 15 до 35 метричних тонн викидів вуглецю. Нові меблі, електроніка та іграшки також впливають на природу. Глобальне сміття, що постійно зростає, переповнює звалища і завдає масштабної шкоди навколишньому середовищу, в основному в країнах, що розвиваються.

Серед вживаних речей можна знайти щось справді унікальне Фото: Getty Images

За словами Кейт Саннер, співзасновниці та генеральної директорки Beni, веб-браузера, що пропонує онлайн-покупцям старі версії їхніх продуктів, старі речі дають змогу покупцям обирати бренди або товари, які зазвичай можуть бути занадто дорогими.

"Перепродаж – це приголомшливий інструмент під час свят, що дає змогу справді вивести дарування подарунків на новий рівень і зробити це так, щоб вам не довелося виходити за межі своїх можливостей", – впевнена вона.

Прагнення до вживаних речей також мотивоване прагненням до індивідуальності, якості та довговічності, особливо серед молоді, – це щось на кшталт відповідної реакції на швидку моду. Згідно з опитуванням eBay, ще 2022 року близько 63% споживачів покоління зумерів були б раді отримати подарунок із секонд-хенду, і за останні роки ця цифра стала ще вищою.

"Вони не тільки хочуть виглядати унікальними, а й справді дбають про навколишнє середовище. Вони тільки починають свій шлях у житті, у них поки що немає великих грошей. Тому вживана якісна – це їхня гра", – пояснює Корелла.

Для тих, у кого немає бюджету навіть на перепродану сумку Louis Vuitton, популярним вибором є дизайнери середнього цінового діапазону, як-от Mulberry, Longchamp і Off-White. Корелла рекомендує як подарунок сумки, тому що немає складних здогадок про розмір. З тієї ж причини старі прикраси, гаманці та інші аксесуари також можуть стати чудовими подарунками і популярні в списку святкових подарунків.

Аксесуари — те, що можна знайти в будь-якому магазині секонд-хенду Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, які речі найкраще купувати в секонд-хенді.