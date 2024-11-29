Найпопулярніші товари в секонд-хендах, які можна купити за вигідною ціною (фото)

Існують люди, які здійснюють шопінг тільки заради шопінгу. Але багато хто намагається заощадити і в магазинах секонд-хенду шукає речі, які їм справді необхідні.

Іноді люди роблять спонтанні покупки, а потім задаються питанням: "Навіщо я це купив?". Часто такі покупці намагаються позбутися непотрібних товарів. У секонд-хенді, комісійних магазинах і на різних торгових онлайн-майданчиках багато людей можуть купити майже нові речі за набагато вигіднішою ціною, повідомляє Мaximizeminimalism.

Ознайомтеся зі списком найпопулярніших уживаних товарів, на купівлі яких ви можете добре заощадити.

Тренувальне обладнання

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Багато людей стежать за своєю фігурою і відвідують фітнес-зали, але є й ті, у яких на заняття спортом не вистачає ні грошей, ні часу. Вони думають: "Якби у мене була бігова доріжка, тоді я був би у формі!" і починають придивлятися до різних тренажерів, однак ціни на спортивне обладнання "кусаються". Тому, варто придивитися до тренажерів, які продаються в секонд-хендах і комісіонках. Але в таких ситуаціях головне не потрапити в халепу і не купити спортивне обладнання з дефектом або поломкою.

Шкіра та замша

Вироби зі шкіри та замші, як відомо, служать довго. Будь то куртки, сумки, рюкзаки, валізи, черевики або інші вироби, нерідко можна побачити вироби зі шкіри та замші, які служать кілька десятиліть. Ці матеріали не тільки довговічні та міцні, а й, як правило, якісно зроблені, з міцними швами, ременями та кріпленнями. Переглядаючи вживані шкіряні вироби, можна знайти кілька справді хороших пропозицій. У той час як нові шкіряні куртки коштують кілька сотень доларів, куртки відомих брендів, які були у вжитку, можна знайти всього доларів за 20. Деякі шкіряні вироби матимуть вигляд як нові, а іншим знадобиться деяка допомога. З невеликою турботою з вашого боку вживані шкіряні вироби можуть мати приголомшливий вигляд і прослужити вам багато років.

Меблі

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Реальність така: люди переїжджають, люди роблять ремонт і хочуть позбутися непотрібних речей, включно з меблями. Багато хто був би радий продати диван дешево, особливо якщо люди прийдуть і винесуть його за вас. Існує безліч веб-сайтів, на яких можна придбати вживані меблі. Ви можете знайти чудові ціни на кушетки, столи, стільці, каркаси ліжок, полиці, комоди, картотечні шафи, садові меблі, декоративні предмети та багато іншого.

Електроніка

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Стару електроніку можна купити з величезною знижкою порівняно з її початковою ціною. Річ у тім, що технології розвиваються з часом і те, що було новинкою рік тому, вже здається застарілим. Більшість хочуть найостанніше і найкраще. Однак попит на вживану електроніку існує, особливо якщо на новинки не вистачає грошей. Якщо ви просто хочете старий HD-телевізор, наприклад, вам не обов'язково цікаві точні характеристики, якщо він добре працює.

Теж стосується старих смартфонів та інших гаджетів. Якщо ви хочете витрачати менше часу на очікування чергової новинки і менше грошей, розгляньте можливість купівлі вживаної електроніки.

Музичні інструменти

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Музичні інструменти багато в чому схожі на спортивні товари — принаймні, якщо говорити про їхню купівлю вживаних. Незалежно від того, чи є ви новачком, граєте час від часу, чи просто маєте проблеми з грошима, варто ознайомитися з широким вибором старих музичних інструментів на ринку. У магазинах секонд-хенду можна "відірвати" практично нові інструменти, які у когось просто припадали пилом у коморі.

Інструменти для дому

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Завершують наш список найпопулярніших товарів секонд-хенду інструменти та приладдя для дому. Дрібніші ручні інструменти, такі як молотки, гайкові ключі, викрутки тощо, складніше знайти в хорошому стані. Заощадити можна на більш дорогих інструментах і обладнанні для дому, наприклад, на: газонокосарках, снігоочисниках і генераторах.

Часто електроінструменти купуються для певної мети, використовуються для неї один раз, а потім лежать у гаражі або сараї, доки "не виникне необхідність" їх продати. Продавець зазвичай робить велику знижку від початкової ціни, а покупець отримує хорошу фінансову вигоду.

Раніше, 26 листопада, Фокус писав, чому люди купують речі в секонд-хендах.