Чому люди купують речі в секонд-хендах: 5 очевидних причин

Якщо раніше покупки в секонд-хендах вважалися чимось непристойним, то зараз це стає трендом. І справа — не тільки в економії грошей.

Інтерес до секонд-хендів останніми роками зростає дедалі більше. Тут і екологічний порядок денний, і економічна раціональність, і бажання знайти щось таке, чого немає не у всіх. Фокус зібрав п'ять головних причин, які змушують людей, зокрема і знаменитостей з мільйонними гонорарами, відвідувати секонд-хенди, комісійні магазини і барахолки.

Економія грошей

Це, мабуть, одна з головних, якщо не головна причина того, чому секонд-хенди ваблять до себе насамперед школярів і студентів, які хочуть мати стильний вигляд не за всі гроші світу. Такі магазини — також справжня паличка-виручалочка для сімей з дітьми. Як відомо, дитина росте так швидко, що витрати на одяг та іграшки з'їдають левову частку сімейного бюджету.

Часто в секонд-хендах можна знайти брендові речі за дуже приємною ціною, що приваблюють і небідних людей, які рахують свої гроші. Ба більше, у соцмережах є чимало блогерів, які купують речі в подібних магазинах, а потім продають їх онлайн, організувавши таким чином свій маленький бізнес.

Традиційно речі в секонд-хендах дають змогу заощадити пристойну частку сімейного бюджету Фото: УНІАН/Максим Поліщук

Вінтаж і довговічність

Потенціал секонд-хенду в плані довговічності підтверджується самим фактом його існування. Щоб річ стала вінтажною, вона має зберігати свою форму понад 15 років. Одяг виготовлявся з найкращих матеріалів і вирізнявся вищим рівнем майстерності до появи швидкої моди і товарів масового виробництва. Речі, представлені в подібних магазинах, вже витримали випробування часом, а їхня якість і довговічність гарантують, що ви із задоволенням носитимете їх протягом багатьох років. Купівля довговічного одягу продовжує термін його служби, що є чудовим способом мати більш усвідомлений гардероб.

Економія природних ресурсів

Не секрет, що виробництво одягу вимагає витрати величезної кількості ресурсів. Модна індустрія — це один з головних забруднювачів нашої планети. Виробництво одягу відповідає за 10% всіх викидів СО2 на рік і стоїть на другому місці за використанням прісної води, відповідаючи за 20% всього промислового забруднення вод. Протягом останніх 15 років продажі одягу в усьому світі зросли вдвічі, тоді як середній термін його служби різко скоротився.

Багато виробників одягу утилізують речі, які не продалися, в гіршому випадку викидаючи їх на звалище або відправляючи на переробку, що в обох випадках позначається на навколишньому середовищі. Тому купівля використаного одягу — це спосіб зробити свій внесок у збереження природи і навколишнього середовища.

Пошук унікальних речей

Половина задоволення від покупок у секонд-хенді, перегляду комісійних крамниць або походу до вінтажної крамниці — це азарт полювання. Чи шукаєте ви нове вбрання для побачення, кумедний предмет меблів для дому, наступну обов'язкову до прочитання книжку або ігри для дітей, є шанс "затрофеїти" унікальні, іноді важкодоступні речі.

Секонд-хенди — також ельдорадо для тих, хто полюбляє речі з історією та захоплюється реставрацією чи переробкою. Вінтажна лялька, потерте крісло оригінальної форми, річ, яку можна перешити під себе або розпустити на нитки і створити щось своє — чудовий привід витратити кілька годин свого часу на такий шопінг.

Барахолки та секонд-хенди — клондайк оригінальних і неповторних речей Фото: pinterest//91magazine

Рай для рукодільниць

Не секрет, що нитки для в'язання і вишивки зараз коштують чимало. Але якщо ви не можете жити без в'язання, в секонд-хендах продається дуже багато в'язаних речей, до того ж найчастіше досить великих, наприклад, пледів з яскравої та якісної пряжі. Виправши і продезінфікувавши річ, ви можете її розпустити і отримати величезний моток ниток для реалізації своїх дизайнерських фантазій.

Дуже часто в секонд-хендах продаються обрізки тканин, предмети для декору і маса інших речей, серед яких любителька рукоділля знайде справжній скарб для поповнення своїх запасів.

Раніше Фокус писав, як правильно прати одяг із секонд-хендів і які речі для дітей краще не купувати.