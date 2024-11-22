Економія, небезпечна для здоров'я: які речі для дітей не можна купувати в секонд-хенді

Секонд-хенд — альтернатива дорогим фірмовим магазинам. Особливо актуальні вони для тих, хто шукає якісні речі за доступною ціною. Однак, вирушаючи в такий магазин за речами для дітей, слід пам'ятати, чого там краще не купувати.

Багато молодих мам із задоволенням вирушають у магазини секонд-хенду, щоб пошукати там одяг для малюка, який швидко росте, або ходять онлайн-барахолками в пошуках дитячих речей. Навіть Керрі Джонсон, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, неодноразово хвалилася в соцмережах речами, купленими за копійки на сайтах, де продають іграшки та одяг з рук. Однак є кілька речей, які не рекомендується купувати на секонд-хендах. Краще брати їх новими в спеціалізованих магазинах, бо від цього залежить здоров'я дитини. Фокус, вивчивши безліч відзівівів, зібрав позиції, які досвідчені батьки та експерти зі здоров'я не радять купувати дітям у секонд-хендах.

Пляшечки, пустушки та іграшки для прорізування зубів

Соски та іграшки для прорізування зубів — ті речі, які безпосередньо контактують із порожниною рота дитини. Оскільки ці речі були у використанні, то на них залишилися бактерії та мікроби, які можуть призвести до інфекції порожнини рота, якщо вони недостатньо продезінфіковані. Соски та пустушки для пляшечок також мають тенденцію тріскатися і ламатися за надто частого використання. Шматочки гуми, які можуть потрапити в організм дитини, — явно не те, чого б хотілося батькам.

Іграшки

М'які іграшки — речі, які або взагалі не варто купувати в секонд-хендах, або ж після купівлі слід максимально якісно продезінфікувати їх і випрати. Вони є природними пилозбірниками, тому, купивши якогось ведмедика або зайця, ви можете принести додому і "бонус" у вигляді мікробів, постільних клопів, вошей, бактерій та інших неприємностей. Особливо це стосується іграшок-обнімашок, які дуже популярні у малюків.

М'які іграшки із секонд-хенду необхідно дуже ретельно прати та дезінфікувати Фото: Getty

Серед інших іграшок, які не варто купувати в секонд-хендах, — ті, у яких є доступні батарейки-таблетки. Якщо вони надійно не сховані та не закріплені, дитина може проковтнути батарейку, що загрожує важким ураженням стравоходу.

Також краще обходити стороною іграшки з магнітами або магнітні кульки. Якщо їх проковтнути більше однієї, вони можуть з'єднатися і перекрутити кишківник дитини, перекривши приплив крові та завдавши серйозної шкоди організму.

У цій же категорії — вживані електричні іграшки з небезпечними зарядними пристроями, які можуть спалахнути, або дротами, які можуть вдарити вашу дитину струмом.

До цього списку додайте ще іграшки для ванни. У гумових качечках від постійного впливу вологи може з'явитися цвіль. Вона непомітна зовні, але небезпечна для вашої дитини.

Автокрісла та шоломи

Ми вже розповідали, що автокрісла для дітей у жодному разі не варто купувати з рук, оскільки йдеться про життя і здоров'я дитини. Під час купівлі жоден продавець вам не скаже, чи якісне крісло, чи міцні в нього кріплення та ремені безпеки. Іноді ідеальне на вигляд, воно може підвести в найнесподіваніший момент. Тому на ньому точно не варто економити, купуючи з рук або в секонд-хенді.

Те саме стосується і захисних шоломів. Попри те, що в секонд-хендах вони суттєво дешевші, не варто одразу ж хапати їх з полиці. За словами експертів велосипедні шоломи слід негайно міняти, якщо вони перенесли будь-яке падіння. Те саме стосується шоломів, у яких є тріщини або відсутня піна. При падінні дитини під час катання на роликах чи велосипеді він може лопнути і не захистить від травмування.

Дитячі автокрісла мають бути новими і з гарантією Фото: Getty Images

Молоковідсмоктувачі

Молоковідсмоктувач, незважаючи на те, що призначений для матерів-годувальниць, теж має вплив на здоров'я дитини. Фахівці з грудного вигодовування не рекомендують користуватися молоковідсмоктувачами, які раніше вже були у вжитку, а тим паче, якщо вони продаються в секонд-хендах. Багато з них розроблено як вироби для одного користувача.

Проблема полягає в перехресному забрудненні, яке може статися, якщо насос і приладдя не будуть належним чином продезінфіковані. Навіть із новими трубками така можливість все ще існує. Також це лише питання часу, коли двигун почне втрачати свою потужність накачування.

Раніше Фокус писав, які речі можна сміливо купувати в секонд-хенді.