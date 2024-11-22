Экономия, опасная для здоровья: какие вещи для детей нельзя покупать в секонд-хенде
Секонд-хенд – альтернатива дорогим фирменным магазинам. Особенно актуальны они для тех, кто ищет качественные вещи по доступной цене. Однако, отправляясь в такой магазин за вещами для детей, следует помнить, чего там лучше не покупать.
Многие молодые мамы с удовольствием отправляются в магазины секонд-хенда, чтобы поискать там одежду для быстро растущего малыша, или ходят по онлайн-барахолкам в поисках детских вещей. Даже Кэрри Джонсон, жена бывшего премьер-министра Великобритании неоднократно хвасталась в соцсетях вещами, купленными за копейки на сайтах, где продаются игрушки и одежда с рук. Однако есть несколько вещей, которые не рекомендуется покупать на секонд-хендах. Лучше брать их новыми в специализированных магазинах, потому что от этого зависит здоровье ребенка. Фокус, изучив множество отзівов, собрал позиции, которые опытные родители и эксперты по здоровью не советуют покупать детям в секонд-хендах.
Бутылочки, пустышки и игрушки для прорезывания зубов
Соски и игрушки для прорезывания зубов – те вещи, которые напрямую контактируют с полостью рта ребенка. Поскольку эти вещи были в использовании, то на них остались бактерии и микробы, которые могут привести к инфекции полости рта, если они не достаточно продезинфицированы. Соски и пустышки для бутылочек также имеют тенденцию трескаться и ломаться при слишком частом использовании. Кусочки резины, которые могут попасть в организм ребенка, – явно не то, чего бы хотелось родителям.
Игрушки
Мягкие игрушки – вещи, которые либо вообще не стоит покупать в секонд-хендах, либо же после покупки следует максимально качественно продезинфицировать их и постирать. Они являются естественными пылесборниками, поэтому, купив какого-нибудь мишку или зайца, вы можете принести домой и "бонус" в виде микробов, постельных клопов, вшей, бактерий и прочих неприятностей. Особенно это касается игрушек-обнимашек, которые очень популярны у малышей.
Среди других игрушек, которые не стоит покупать в секонд-хендах, – те, у которых есть доступные батарейки-таблетки. Если они надежно не скрыты и не закреплены, ребенок может проглотить батарейку, что чревато тяжелым поражением пищевода.
Также лучше обходить стороной игрушки с магнитами или магнитные шарики. Если их проглотить больше одного, они могут соединиться и перекрутить кишечник ребенка, перекрыв приток крови и нанеся серьезный ущерб организму.
В этой же категории – бывшие в употреблении электрические игрушки с опасными зарядными устройствами, которые могут загореться, или проводами, которые могут ударить вашего ребенка током.
К этому списку добавьте еще игрушки для ванны. В резиновых уточках от постоянного воздействия влаги может появиться плесень. Она незаметна снаружи, но опасна для вашего ребенка.
Автокресла и шлемы
Мы уже рассказывали, что автокресла для детей ни в коем случае не стоит покупать с рук, поскольку речь идет о жизни и здоровье ребенка. При покупке ни один продавец вам не скажет, качественное ли кресло, крепкие ли у него крепления и ремни безопасности. Иногда идеальное на вид, оно может подвести в самый неожиданный момент. Поэтому на нем точно не стоит экономить, покупая с рук или в секонд-хенде.
То же касается и защитных шлемов. Несмотря на то, что в секонд-хендах они существенно дешевле, не стоит сразу е хватать их с полки. По словам экспертов велосипедные шлемы следует немедленно менять, если они перенесли какое-либо падение. То же касается шлемов, в которых есть трещины или отсутствует пена. При падении ребенка во время катания на роликах или велосипеде он может лопнуть и не защитит от травмирования.
Молокоотсосы
Молокоотсос, несмотря на то, что предназначен для кормящих матерей, тоже имеет влияние на здоровье ребенка. Специалисты по грудному вскармливанию не рекомендуют пользоваться молокоотсосами, которые ранее уже были в употреблении, а тем более, если они продаются в секонд-хендах. Многие из них разработаны как изделия для одного пользователя.
Проблема заключается в перекрестном загрязнении, которое может произойти, если насос и принадлежности не будут должным образом продезинфицированы. Даже с новыми трубками такая возможность все еще существует. Также это лишь вопрос времени, когда двигатель начнет терять свою мощность накачки.
Ранее Фокус писал, какие вещи можно смело покупать в секонд-хенде.