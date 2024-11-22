Экономия, опасная для здоровья: какие вещи для детей нельзя покупать в секонд-хенде

Секонд-хенд – альтернатива дорогим фирменным магазинам. Особенно актуальны они для тех, кто ищет качественные вещи по доступной цене. Однако, отправляясь в такой магазин за вещами для детей, следует помнить, чего там лучше не покупать.

Многие молодые мамы с удовольствием отправляются в магазины секонд-хенда, чтобы поискать там одежду для быстро растущего малыша, или ходят по онлайн-барахолкам в поисках детских вещей. Даже Кэрри Джонсон, жена бывшего премьер-министра Великобритании неоднократно хвасталась в соцсетях вещами, купленными за копейки на сайтах, где продаются игрушки и одежда с рук. Однако есть несколько вещей, которые не рекомендуется покупать на секонд-хендах. Лучше брать их новыми в специализированных магазинах, потому что от этого зависит здоровье ребенка. Фокус, изучив множество отзівов, собрал позиции, которые опытные родители и эксперты по здоровью не советуют покупать детям в секонд-хендах.

Бутылочки, пустышки и игрушки для прорезывания зубов

Соски и игрушки для прорезывания зубов – те вещи, которые напрямую контактируют с полостью рта ребенка. Поскольку эти вещи были в использовании, то на них остались бактерии и микробы, которые могут привести к инфекции полости рта, если они не достаточно продезинфицированы. Соски и пустышки для бутылочек также имеют тенденцию трескаться и ломаться при слишком частом использовании. Кусочки резины, которые могут попасть в организм ребенка, – явно не то, чего бы хотелось родителям.

Игрушки

Мягкие игрушки – вещи, которые либо вообще не стоит покупать в секонд-хендах, либо же после покупки следует максимально качественно продезинфицировать их и постирать. Они являются естественными пылесборниками, поэтому, купив какого-нибудь мишку или зайца, вы можете принести домой и "бонус" в виде микробов, постельных клопов, вшей, бактерий и прочих неприятностей. Особенно это касается игрушек-обнимашек, которые очень популярны у малышей.

Мягкие игрушки из секонд-хенда необходимо очень тщательно стирать и дезинфицировать Фото: Getty

Среди других игрушек, которые не стоит покупать в секонд-хендах, – те, у которых есть доступные батарейки-таблетки. Если они надежно не скрыты и не закреплены, ребенок может проглотить батарейку, что чревато тяжелым поражением пищевода.

Также лучше обходить стороной игрушки с магнитами или магнитные шарики. Если их проглотить больше одного, они могут соединиться и перекрутить кишечник ребенка, перекрыв приток крови и нанеся серьезный ущерб организму.

В этой же категории – бывшие в употреблении электрические игрушки с опасными зарядными устройствами, которые могут загореться, или проводами, которые могут ударить вашего ребенка током.

К этому списку добавьте еще игрушки для ванны. В резиновых уточках от постоянного воздействия влаги может появиться плесень. Она незаметна снаружи, но опасна для вашего ребенка.

Автокресла и шлемы

Мы уже рассказывали, что автокресла для детей ни в коем случае не стоит покупать с рук, поскольку речь идет о жизни и здоровье ребенка. При покупке ни один продавец вам не скажет, качественное ли кресло, крепкие ли у него крепления и ремни безопасности. Иногда идеальное на вид, оно может подвести в самый неожиданный момент. Поэтому на нем точно не стоит экономить, покупая с рук или в секонд-хенде.

То же касается и защитных шлемов. Несмотря на то, что в секонд-хендах они существенно дешевле, не стоит сразу е хватать их с полки. По словам экспертов велосипедные шлемы следует немедленно менять, если они перенесли какое-либо падение. То же касается шлемов, в которых есть трещины или отсутствует пена. При падении ребенка во время катания на роликах или велосипеде он может лопнуть и не защитит от травмирования.

Детские автокресла должны быть новыми и с гарантией Фото: Getty Images

Молокоотсосы

Молокоотсос, несмотря на то, что предназначен для кормящих матерей, тоже имеет влияние на здоровье ребенка. Специалисты по грудному вскармливанию не рекомендуют пользоваться молокоотсосами, которые ранее уже были в употреблении, а тем более, если они продаются в секонд-хендах. Многие из них разработаны как изделия для одного пользователя.

Проблема заключается в перекрестном загрязнении, которое может произойти, если насос и принадлежности не будут должным образом продезинфицированы. Даже с новыми трубками такая возможность все еще существует. Также это лишь вопрос времени, когда двигатель начнет терять свою мощность накачки.

Ранее Фокус писал, какие вещи можно смело покупать в секонд-хенде.