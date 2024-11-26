Почему люди покупают вещи в секонд-хендах: 5 очевидных причин

Если раньше покупки в секонд-хендах считались чем-то зазорным, то сейчас это становится трендом. И дело – не только в экономии денег.

Интерес к секонд-хендам в последние годы растет все больше. Тут и экологическая повестка, и экономическая рациональность, и желание найти что-то такое, чего нет не у всех. Фокус собрал пять главных причин, которые заставляют людей, в том числе и знаменитостей с миллионными гонорарами, посещать секонд-хенды, комиссионные магазины и барахолки.

Экономия денег

Это, пожалуй, одна из главных, если не главная причина того, почему секонд-хенды манят к себе в первую очередь школьников и студентов, которые хотят выглядеть стильно не за все деньги мира. Такие магазины – также настоящая палочка-выручалочка для семей с детьми. Как известно, ребенок растет так быстро, что расходы на одежду и игрушки съедают львиную долю семейного бюджета.

Часто в секонд-хендах можно найти брендовые вещи по очень приятной цене, что привлекают и небедных людей, которые считают свои деньги. Более того, в соцсетях есть немало блогеров, которые покупают вещи в подобных магазинах, а затем продают их онлайн, организовав таким образом свой маленький бизнес.

Традиционно вещи в секонд-хендах позволяют сэкономить приличную долю семейного бюджета Фото: УНИАН/Максим Полищук

Винтаж и долговечность

Потенциал секонд-хенда в плане долговечности подтверждается самим фактом его существования. Чтобы вещь стала винтажной, она должна сохранять свою форму более 15 лет. Одежда изготавливалась из лучших материалов и отличалась более высоким уровнем мастерства до появления быстрой моды и товаров массового производства. Вещи, представленные в подобных магазинах, уже выдержали испытание временем, а их качество и долговечность гарантируют, что вы будете с удовольствием носить их в течение многих лет. Покупка долговечной одежды продлевает срок ее службы, что является отличным способом иметь более осознанный гардероб.

Экономия природных ресурсов

Не секрет, что производство одежды требует затраты огромного количества ресурсов. Модная индустрия – это один из главных загрязнителей нашей планеты. Производство одежды отвечает за 10% всех выбросов СО2 в год и стоит на втором месте по использованию пресной воды, отвечая за 20% всего промышленного загрязнения вод. На протяжении последних 15 лет продажи одежды по всему миру выросли вдвое, в то время как средний срок ее службы резко сократился.

Многие производители одежды утилизируют вещи, которые не продались, в худшем случае выбрасывая их на свалку или отправляя на переработку, что в обоих случаях сказывается на окружающей среде. Поэтому покупка использованной одежды – это способ внести свой вклад в сохранение природы и окружающей среды.

Поиск уникальных вещей

Половина удовольствия от покупок в секонд-хенде, просмотра комиссионных магазинов или похода в винтажный магазин — это азарт охоты. Ищете ли вы новый наряд для свидания, забавный предмет мебели для дома, следующую обязательную к прочтению книгу или игры для детей, есть шанс "затрофеить" уникальные, иногда труднодоступные вещи.

Секонд-хенды – также эльдорадо для тех, кто любит вещи с историей и увлекается реставрацией или переделкой. Винтажная кукла, потертое кресло оригинальной формы, вещь, которую можно перешить под себя или распустить на нитки и создать что-то свое – прекрасный повод потратить несколько часов своего времени на такой шопинг.

Барахолки и секонд-хенды – клондайк оригинальных и неповторимых вещей Фото: pinterest//91magazine

Рай для рукодельниц

Не секрет, что нитки для вязания и вышивки сейчас стоят немало. Но если вы не можете жить без вязания, в секонд-хендах продается очень много вязанных вещей, причем зачастую довольно больших, например, пледов из яркой и качественной пряжи. Простирав и продезинфицировав вещь, вы можете ее распустить и получить огромный моток ниток для реализации своих дизайнерских фантазий.

Очень часто в секонд-хендах продаются обрезки тканей, предметы для декора и масса других вещей, среди которых любительница рукоделия найдет настоящее сокровище для пополнения своих запасов.

Ранее Фокус писал, как правильно стирать одежду из секонд-хендов и какие вещи для детей лучше не покупать.